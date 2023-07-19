外送付過錢了！刺青大哥「仍掏千鈔」逼拿錢　他嚇抖…真相超暖

▲外送員送餐到KTV。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

外送員在送餐的過程中，會遇到各種形形色色的人，一名外送員表示，某天接到一筆燒烤店的訂單，要送往KTV，抵達目的地時，一名高高壯壯身上有刺青的男子出來取餐，雖然餐點已經刷卡付過錢了，男子卻執意給1000元，請他找900元，他嚇到不敢拿錢，最後才恍然大悟，原來是小費。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，某個周日晚上，送燒烤到一間KTV，抵達目的地時，一名高大壯碩，身上又有刺青的男子出來取餐，由於餐點已經線上刷卡，不需要再付錢，但男子仍從口袋裡拿出皮夾，打開厚厚一疊千鈔，問原PO「多少錢啦，1000給你，找我900」。

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原PO解釋餐點已經付過了，但刺青男仍堅持要給錢，「你到底要不要找我錢」，原PO嚇到不敢拿錢，這時，刺青男說了一句「我要給你的，是不行喔」，原PO才知道原來對方是要給小費，他趕緊說謝謝，並找900元給對方，刺青男表示「你做這個也辛苦啦，給你沒關係」。

▲原來是小費。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）



貼文曝光，網友笑翻，「直接給1000就好啦」、「大哥…給1000還要找900太強迫了」、「大哥是要跟你換一百一百的，給小姐小費啦」、「用最凶狠的話語，做著最暖心的事情」、「哈哈哈，小費還給1000找900啊」、「是兄弟就給一疊不用找」、「願意給小費都很棒」。

另外，也有網友分享曾遇過給錢不手軟的大哥，「之前在KTV打工，某大哥的女人生日，缺鼓掌部隊，全店服務生，連幹部、吧台、販賣部上鎖、櫃台上鎖、廚房通通進去鼓掌，唱生日快樂歌！大哥超有面子！每人發一千！真讓人開心啊」、「上次也有一個大哥改地址，也是橡皮筋綁著千鈔，拿出裡面的三百給我，我說已經付完錢了，他說對啊我知道啊，我要給你小費啊」。