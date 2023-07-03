肯德基「外送25分鐘到」！成立專屬車隊600位外送員　超時送炸雞

▲肯德基自建外送共享平台，如今可信心承諾消費者「25分鐘美味到！」（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基打破傳統速食業餐廳的外送營運模式，整合各區域外送資源，成立共享中心車隊達600位外送員，結合電腦自動配發訂單、追蹤餐點與外送時間，將流程數位化，有效縮短外送時間，承諾消費者「25分鐘美味到！」超時就送一塊咔啦脆雞兌換券，還限時推出蜘蛛人優惠餐。

▲為慶祝外送服務升級，還限時推出蜘蛛人優惠餐下殺67折。（圖／業者提供）

業者表示，2020年由於疫情擴散，將網購及外送經濟推上一波新浪潮，至今需求仍持續增溫。然而面對外送高需求的餐飲業者，必須投靠第三方外送平台幫助，才能將餐點送到客人手上，根據近半年來針對外送平台的網路口碑數據顯示， 有近1成消費者曾抱怨過送餐速度慢、餐點冷掉，近3成抱怨過外送員素質不佳。

▲肯德基自建外送共享平台，目前外送員人數已達600人。（圖／業者提供）

台灣肯德基總經理謝宜芳表示，台灣肯德基長期積極訓練外送員服務品質，2020年展開數位轉型佈建計劃，很高興如今六都「外送共享中心計畫」正式上線，透過整合區域內門市、自建品牌外送共享中心車隊，從電腦自動配發訂單，至追蹤餐點與外送時間等，有效縮短外送時間，讓台灣消費者都能以便利、快速的方式享用到美味餐點，目前外送員人數已達600人，有信心喊出「25分鐘美味到！」

▲台灣肯德基表示，長期積極訓練外送員服務品質。（圖／業者提供）

業者強調，「25分鐘美味到」的背後，是肯德基步步為營的2年關鍵數位轉型來支持。肯德基目前正積極自建品牌外送共享中心車隊，繼全方位導入「AI智能銷售預測系統｣ 、「自動化人力排班｣、「即時生產管理系統｣及「外送配單系統｣後，在消費者體驗過程及反饋中，也系統化地完成了最後一哩路，佈建成完整的「外送共享中心」，大幅提升品質標準化、新鮮度、外送滿意度。

為慶祝外送服務升級，業者也推出限時優惠四重奏，包括7/4-7/11，輸入優惠碼「50400」可享蜘蛛人優惠餐下殺67折，只要$459元，就能一次享用「咔啦脆雞x6+香酥脆薯(中)x1+原味蛋撻x4+百事可樂(瓶)x1」。

▲為慶祝外送服務升級，肯德基也推出限時優惠四重奏。（圖／業者提供）



消費者凡在7/4～7/31活動期間內，透過肯德基官方訂餐管道完成訂單，若餐點未於25分鐘內送達指定地點，肯德基將會以簡訊方式發送「一塊咔啦脆雞」兌換券，至訂購留存之手機號碼。消費者可於下次消費滿$99元使用，兌換時間為發行起30天內兌換完畢。

在建立外送中心服務的同時，業者也以外送員安全為第一優先，在活動正式上線前，全省舉辦安全訓練講座，務必確保外送員行車平安。