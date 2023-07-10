「最愛買冰縣市、熱銷冰品」外送榜單出爐！　加碼收隱藏版優惠碼

▲台人最愛外送冰品、最愛買冰縣市2大榜單出爐。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台氣溫狂飆，無論是來杯手搖飲或是嗑支冰棒肯定超滿足！有外送平台就公開「最熱銷冰品」、「最愛買冰縣市」2大榜單，像是超經典的小美冰淇淋、紅豆粉粿牛奶冰通通有上榜，而四季炎熱的高雄、台南等南台灣縣市卻落在榜單倒數3名中，十分有趣；業者更加碼推出一系列「抗暑飲隱藏版優惠碼」，趕緊收下。

foodpanda公開最新「嗜冰族」數據發現，全台最愛在生鮮雜貨買冰品縣市冠軍竟然是「金門」，再來依序是基隆、新北，而最熱的南台灣像是高雄、台南、屏東卻是倒數3名，十分令人意外；同步也揭曉「冰品熱銷TOP3」，前3名由古早味冰品包辦，包括義美紅豆牛奶冰、義美紅豆粉粿牛奶冰及小美冰淇淋，經典口味依舊是台人最愛。而為迎接酷夏，業者也加碼祭出一系列優惠碼等搶，小確幸肯定要收。

▲隱藏版抗暑優惠快收。

隱藏版抗暑優惠

1.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「喝一夏珍奶」，指定使用者即可享「指定店家下單滿250元打79折」優惠，最高現折60 元，每人限用1次。

2.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「喝一夏珍煮丹」，美食外送指定使用者即可享「珍煮丹下單滿250元打79折」優惠，最高現折60 元，每人限用1次。

3.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「喝一夏茶湯會」，美食外送指定使用者即可享「茶湯會下單滿250元打79折」優惠，最高現折60 元，每人限用1次。

4.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「喝一夏七盞茶」，美食外送指定使用者即可享「七盞茶下單滿250元打79折」優惠，最高現折60 元，每人限用1次。

5.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「喝一夏萬波」，美食外送指定使用者即可享「萬波島嶼紅茶下單滿250元打79折」優惠，最高現折60 元，每人限用1次

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7. 7月15日至7月21日凡輸入優惠碼「喝一夏飲料」，即可享「生鮮雜貨指定便利商店下單滿249元現折50元」優惠，每人限用1次。