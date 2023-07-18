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今年登革熱同時有2型病毒「重症風險↑」　專家曝7大警示徵象要注意

▲▼成大醫院副院長柯文謙說明登革熱病程。（圖／記者洪巧藍攝）

▲成大醫院副院長柯文謙說明登革熱病程。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年本土登革熱已突破400例創10年新高，病例分布中南部5縣市，又以台南最嚴峻。疾病管制署今（18）日示警，監測發現社區同時有第一型及第二型登革病毒，感染不同型別會使重症風險上升。專家提醒，登革熱有7大警示徵象，出現這些症狀病情恐達到中度以上；另也提醒，根據過往台南市流行第二型登革熱經驗，年長者症狀多不典型，如倦怠、噁心嘔吐、厭食、感冒症狀等，應該提高警覺。

依據疾管署統計，國內上周(2023年7月11日至7月17日)新增127例登革熱本土病例，個案居住地為臺南市(95例)、雲林縣(23例)、高雄市(7例)及臺中市(2例)。今年到目前為止本土病例已經有425例，其中臺南市362例、雲林縣42例、高雄市18例、臺中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡超過4成為60歲以上長者，且累計6例重症病例，其中2例住院中，疫情處於上升階段。

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▲▼登革熱病程。（圖／成大醫院提供）

▲登革熱病程。（圖／成大醫院提供）

進一步分析，臺南市仁德區、東區、永康區為主要疫情群聚區，另北區公園里及週邊里別與歸仁區出現群聚疫情，亦具社區傳播風險，新增個案多與疫情群聚區具關聯性；高雄市新增鳳山區職場群聚並檢出登革病毒第二型，另阿蓮區亦出現群聚疫情，雖部分個案具台南市活動史，惟不排除於當地感染風險或引發疫情，仍須提高警覺；臺中市新增病例曾至臺南市及雲林縣，與疫情群聚區具關聯。

值得注意的是，社區有同時出現第一型及第二型登革病毒，不同型別感染重症風險會上升。防疫醫師林詠青表示，當感染某一型別登革熱，之後會對該型別出現保護力，但如果感染到另一型別，併發重症、器官損害風險會上升。

傳染病防治醫療網南區指揮官、成大醫院副院長柯文謙今日特別說明登革熱病程，遭到病媒蚊叮咬後潛伏期約4~7天，之後會出現所謂前趨症狀，包含骨頭痠痛、關節痠痛，過去俗稱斷骨熱，部分病人會有腸胃道症狀，甚至噁心、嘔吐、厭食，過去有病人因此體重減輕，此時還不是很容易區分，在發燒三天之後才會比較有皮疹等典型登革熱症狀，再進入危險期，其中年紀大、免疫不好的民眾就可能出現休克、出血等症狀。

▲▼登革熱警示徵象與重症情況。（圖／疾管署提供）

▲▼登革熱警示徵象與重症情況。（圖／疾管署提供）

▲▼登革熱警示徵象與重症情況。（圖／疾管署提供）

柯文謙指出，感染登革熱個案約有25%會出現症狀，有症狀者約有15%~20%會有輕中度或者重度症狀，得注意警示徵象，一旦出現可能會比較嚴重，至少到中度等級，照護要特別注意，包含：腹部疼痛、持續性嘔吐、體液蓄積、黏膜出血、嗜睡或躁動不安、肝臟腫大或者血容比增加與血小板急速下降等。

如果病情再惡化會進入重症，柯文謙也分析重症的三個情況，分別是血漿滲漏、嚴重出血、嚴重器官損傷，比較多是肝臟，中樞神經、心臟、腎臟也有可能。

2015年南部發生嚴重登革熱疫情，當時台南流行第二型登革熱，通報2萬多人確診，其中337人重症、189人死亡。柯文謙指出，當時個案的症狀來看，年輕人和年長者有差別，年長者比較通常比較不典型。一般典型症狀包含發燒、肌肉痠痛、骨頭痠痛、皮膚紅疹等，但老人家反是出現如倦怠、胸悶痛、噁心嘔吐，少數還有腹瀉、感冒症狀等不典型情況。

柯文謙也提醒，除了年長者外，警示族群、多重共病或免疫低下民眾，都要提高警覺，出現不明原因相關症狀，應該就醫評估，必要時進行通報檢驗。

▲▼台南市登革熱疫情分析。（圖／成大醫院提供）

▲台南市登革熱疫情分析。（圖／成大醫院提供）

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