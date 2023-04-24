23個水溝蓋一夜蒸發！花蓮男奔百里行竊　7天後乖乖交贓物投案

▲行竊男子遭警方查獲後，自知法網難逃主動交出所竊的水溝蓋。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所於4月11日10時接獲民眾報案，放置在玉里鎮信義路的宿舍門口的水溝蓋都不翼而飛，損失價值約20幾萬，警方受理報案後，成立專案小組以車追人，順利查獲竊賊。





玉里分局接獲報案後依據暴風圈理論積極調閱上百支監視器，由案發現場延伸擴大偵辦，鎖定1部車輛在11日凌晨1時許曾行經案發地。

專案小組以車追人發現車主居住在95公里遠的秀林鄉1處民宅，隨即連續2日前往查訪未果，17日晚間23時順利聯繫上車主，並輾轉聯繫到涉案的2名犯嫌，吳嫌自知法網難逃，18日晚間至派出所主動投案並交出偷來的23個水溝蓋，而另外一名黃嫌也於20日向派出所投案。警方詢問後，全案依竊盜罪嫌函送花蓮地方檢察署偵辦。

▲總計23個水溝蓋，市值約20幾萬元，全數查獲。

玉里分局長林俊廷表示，維護社會治安、打擊犯罪是警察主要任務，無論案件大小，玉里波麗士團隊勢必追根究柢依法偵辦，請宵小切勿以身試法。最後呼籲民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，警方將全力守護民眾的生命財產安全，守護民眾安全的居住環境。