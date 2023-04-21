驚嚇片！嬤路邊抱孫「驚見車內一隻手」掀開後車廂　竟掉出1男人

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名男子19日晚間8點半，趁著休旅車女駕駛外出買東西時，鬼鬼祟祟的潛入車內搜刮財物，不料被站在車外的女駕駛媽媽看到，女駕駛媽媽先是打開車門，再到車頭前觀看「明明看到車內有手」，卻看不到人，後來拜託滷味攤老闆娘掀開後車廂，結果該男子竟從後車廂掉出來，3人全都嚇了一大跳，男子滾出車外趕緊起身逃逸，警方獲報已鎖定該竊嫌，將傳喚他到案說明。

據了解，52歲的尤姓婦人抱著孫子坐在後座，由女兒開車，一家3人前往沙鹿區成功東街購物，女兒下車到對面買東西，車未熄火，尤婦則抱著孫子下車到一旁的滷味攤買滷味，這時，1名男子鬼鬼祟祟靠近車子，車頭車尾觀看，確定沒人在車內，隨即從左後門進入車內，打算搜刮車內財物，男子以為神不知鬼不覺，但已被站在車外的尤婦看到，「車內好像有一隻手」。

▲1名男子潛入自小客車行竊，直到滷味攤老闆娘掀開後車廂，結果一個人滾了出來。（圖／民眾提供，下同）

尤婦打開右側車門，沒看到人，於是走到車前查看，還是沒人，尤婦再度打開車門，還是沒人，由於當時她手上抱著孫子，於是拜託滷味攤老闆娘幫忙掀開後車廂，沒想到，後車廂才一掀開，1名男子馬上從裡面滾出來，3人當下全嚇一大跳，原來男子從後座翻爬過後車廂，尤婦才看不到人，而男子也立即起身逃跑。

警方表示，車內財物並未失竊，但已調閱沿路監視器鎖定嫌犯，將儘快傳喚到案說明。

▲1名男子鬼鬼祟祟在車外查看後，再潛入自小客車行竊。