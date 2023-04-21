　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚嚇片！嬤路邊抱孫「驚見車內一隻手」掀開後車廂　竟掉出1男人

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名男子19日晚間8點半，趁著休旅車女駕駛外出買東西時，鬼鬼祟祟的潛入車內搜刮財物，不料被站在車外的女駕駛媽媽看到，女駕駛媽媽先是打開車門，再到車頭前觀看「明明看到車內有手」，卻看不到人，後來拜託滷味攤老闆娘掀開後車廂，結果該男子竟從後車廂掉出來，3人全都嚇了一大跳，男子滾出車外趕緊起身逃逸，警方獲報已鎖定該竊嫌，將傳喚他到案說明。

據了解，52歲的尤姓婦人抱著孫子坐在後座，由女兒開車，一家3人前往沙鹿區成功東街購物，女兒下車到對面買東西，車未熄火，尤婦則抱著孫子下車到一旁的滷味攤買滷味，這時，1名男子鬼鬼祟祟靠近車子，車頭車尾觀看，確定沒人在車內，隨即從左後門進入車內，打算搜刮車內財物，男子以為神不知鬼不覺，但已被站在車外的尤婦看到，「車內好像有一隻手」。

▲▼1名男子潛入自小客車行竊，直到滷味攤老闆娘掀開後車廂，驚覺有人。（圖／民眾提供，下同）

▲1名男子潛入自小客車行竊，直到滷味攤老闆娘掀開後車廂，結果一個人滾了出來。（圖／民眾提供，下同）

尤婦打開右側車門，沒看到人，於是走到車前查看，還是沒人，尤婦再度打開車門，還是沒人，由於當時她手上抱著孫子，於是拜託滷味攤老闆娘幫忙掀開後車廂，沒想到，後車廂才一掀開，1名男子馬上從裡面滾出來，3人當下全嚇一大跳，原來男子從後座翻爬過後車廂，尤婦才看不到人，而男子也立即起身逃跑。

警方表示，車內財物並未失竊，但已調閱沿路監視器鎖定嫌犯，將儘快傳喚到案說明。

▲▼1名男子潛入自小客車行竊，直到滷味攤老闆娘掀開後車廂，驚覺有人。（圖／民眾提供，下同）

▲1名男子鬼鬼祟祟在車外查看後，再潛入自小客車行竊。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
目睹51槍！警買給司機「壓壓驚」　三寶飯紅了
17歲少年當街掃射51槍　阿嬤現身：我不認識他
影／侯友宜新加坡被拱「選總統」　民眾喊：我支持你！
快訊／高雄死亡車禍！車頭撞爛　駕駛慘死
LIVE／51槍轟當舖！17歲槍手擁千萬身家　男砍妻兒3死殺
快訊／安以軒老公遭重判14年！　妻子神隱
少年「滿身名牌轟51槍」起底！　17歲坐擁千萬房產
星宇空姐受訓露甜美燦笑　獲選《衛報》最佳照片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

討債失敗竟反綁債主！亮槍電擊逼簽借據　竹聯捍衛隊「臭弟」慘了

取消訂單起爭執！　兩人互嗆...外送員遭店家「巴頭拍掉安全帽」

腳部按摩太賣力！女客關節被按到脫臼　按摩師慘被判刑再賠錢

快訊／高雄88大發交流道死亡追撞！小貨車車頭撞爛　駕駛傷重不治

驚嚇片！嬤路邊抱孫「驚見車內一隻手」掀開後車廂　竟掉出1男人

17歲孫學壞當槍手掃射當鋪被收容　阿嬤氣炸切割：我不認識他

陳媽媽你的小孩走失了！6歲童公園與母走散　屏警廣播找到人

少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

快訊／能高越嶺步道「落石斷路」　替代道路要多走2小時約1.5km

空姐與義大利富商爭女兒親權案　女童寒暑假「免」赴義同住

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

17歲槍手朝店鋪狂掃42槍　搭小黃投案司機目擊腳軟

討債失敗竟反綁債主！亮槍電擊逼簽借據　竹聯捍衛隊「臭弟」慘了

取消訂單起爭執！　兩人互嗆...外送員遭店家「巴頭拍掉安全帽」

腳部按摩太賣力！女客關節被按到脫臼　按摩師慘被判刑再賠錢

快訊／高雄88大發交流道死亡追撞！小貨車車頭撞爛　駕駛傷重不治

驚嚇片！嬤路邊抱孫「驚見車內一隻手」掀開後車廂　竟掉出1男人

17歲孫學壞當槍手掃射當鋪被收容　阿嬤氣炸切割：我不認識他

陳媽媽你的小孩走失了！6歲童公園與母走散　屏警廣播找到人

少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

快訊／能高越嶺步道「落石斷路」　替代道路要多走2小時約1.5km

空姐與義大利富商爭女兒親權案　女童寒暑假「免」赴義同住

貓頭鷹夫妻放閃餵食　老婆吃大餐「表情太享受」融化眾人

全家開心出遊！開箱飯店房間嚇壞：像戰後現場「馬桶都是賽」

炎炎夏日毛孩脫毛衣、吹冷氣　慈愛獸醫院長3點提醒避免熱衰竭

美國準備撤離駐蘇丹使館人員！　五角大廈：增派軍力赴吉布地

4／23「狠潮!　世界閱讀日潮州餐桌美學幸福悅讀

討債失敗竟反綁債主！亮槍電擊逼簽借據　竹聯捍衛隊「臭弟」慘了

屏東弱勢夫妻1腦出血1植物人　東港暖警助尋慈善團體伸援手

取消訂單起爭執！　兩人互嗆...外送員遭店家「巴頭拍掉安全帽」

民調不是唯一！　柯志恩：國民黨徵召總統人選「會進行綜合評估」

認識文彬17年！信飛IG「破例1變化」低調哀悼摯友　網鼻酸

社會熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

即／嘉義爸持刀砍殺妻兒後自戕　3死1重傷

少女1天賺3700元　竟是老闆要求做1事

即／17歲槍手「當街掃射51槍」法院裁定收容

釣客驚見河面有人　報案救起1人

赴陸開公司　回台挖角工程師被起訴

苗栗機車闖紅燈「遭貨車猛撞」　外送員不治

追焦手被列公共危險關係人　警方回應

新北當鋪被開槍非首次！網又傳槍手開槍片

獨／禾馨營運長林思宏酒駕　超扯酒測值曝

更多熱門

相關新聞

他4度酒駕「喝完又上路」吞5罰單　輕熟女混酒恍神：忘了怎麼會騎車上路

他4度酒駕「喝完又上路」吞5罰單　輕熟女混酒恍神：忘了怎麼會騎車上路

北市酒駕事件頻傳，北市警局在執行路檢點時，發現1名女子騎乘共享機車，騎車時重心不穩不斷搖晃，最後警員上前盤查，女子朝感應器吹氣出現酒精反應，只好坦承喝酒；此外，還有1名男子已經四度酒駕被吊銷駕照，仍不知悔改繼續載朋友酒駕上路。

嘉義父殺妻兒3死…7歲兒獨活！醫院懷疑遭砍前曾勒頸

嘉義父殺妻兒3死…7歲兒獨活！醫院懷疑遭砍前曾勒頸

逃逸移工見警秒丟車衝百米累癱　員警包夾逮捕

逃逸移工見警秒丟車衝百米累癱　員警包夾逮捕

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

苗栗機車闖紅燈「遭貨車猛撞」　外送員不治

苗栗機車闖紅燈「遭貨車猛撞」　外送員不治

關鍵字：

光華所行竊滷味攤影音

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

宋仲基羅馬緊牽愛妻　凱蒂孕肚曝光

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面