女偷獨居婦50萬「賭博輸光」！辯有竊盜強迫症　遭警打臉

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮6月時發生一起50萬元竊案，警方追查多日後，於(4)日逮捕行竊的李姓女子，她聲稱自己有強迫症，只要看到有住家門窗沒鎖就會想要進去偷竊，警方將她逮捕後，依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署，檢方並向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

▲女偷50萬後賭博花光。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲女騎機車經過發現門窗沒鎖進入行竊。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣警察局布袋分局指出，6月18日發生侵入住宅竊案，80歲獨居施姓女屋主報案失竊現金近50萬元，警方據報立即前往蒐證並調閱附近路口監視器追查。經連日比對後發現是住在雲林縣的54歲李女行竊，昨持拘票前往李女住處逮人，僅扣到李女身上現金4000多元；她供稱，近50萬元都賭博輸掉。

警方表示，被害人施女目前種稻維生，因6月剛好有一筆定存30萬元到期，領回放在家中，另外的20萬則事是收割稻作的錢，藏在廚房的洗衣籃內並用衣服覆蓋，屋主6月18日回家發現客廳地上有1張千元鈔票，才驚覺整袋現金都被偷走。

▲女子犯案時穿著暨贓款照片。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方過濾資料發現，李女的前科有20多項，大都是侵入住宅偷竊；李女辯稱自己有強迫症，只要看到住家的門窗沒有上鎖，就會忍不住想侵入偷竊，不過，李女並沒有相關就醫紀錄，警方不予採信，偵訊後，依加重竊盜移送嘉義地檢署偵辦，由於李女有反覆犯罪之虞，檢方向嘉義地方法院聲請預防性羈押獲准。