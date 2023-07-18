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仁愛、長庚醫療財團法人拜會　南投醫院期待進一步醫療合作

▲仁愛及長庚醫療財團法人拜訪南投醫院，盼醫療合作幫助縣民。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲仁愛及長庚醫療財團法人拜訪南投醫院，盼醫療合作幫助縣民。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛醫療財團法人及長庚醫療財團法人日前連袂赴南投縣，拜訪衛福部南投醫院，兩院針對中部地區的醫療發展進行密切交流，期盼未來能有進一步的醫療合作，讓民眾落實就醫在地化，無須奔波外地，提升南投地區醫療品質。

仁愛與長庚兩大醫療財團法人自2018年8月起成立全面性的合作聯盟，雙方共同合作、共享資源：長庚提供資金、人才、技術、管理制度及資訊科技等資源挹注，讓仁愛醫院醫療水準更上一層，發揮一加一大於二的效果；仁愛醫療財團法人副院長黃挺碩當天率領外科部長林雍凱、執行長黃俊元、組長龔俊壕等團隊成員前往，南投醫院由院長洪弘昌及副院長洪世昌等親自接待。

南投醫院指出，依據南投縣政府資料開放平台資料指出，惡性腫瘤及心臟疾病是110年南投縣民主要死亡原因第一、二位，而女性乳癌及口腔癌則是110年南投縣主要癌症死亡原因第四位及第五位，因此期待仁愛醫療財團法人及長庚醫療財團法人安排心臟內科、乳房外科及耳鼻喉科醫師進駐南投醫院，讓南投醫院服務量能快速到位、提升更完善的醫療服務。

南投醫院表示，該院肩負著公醫使命的責任，致力改善偏鄉醫療環境，洪弘昌積極延攬優秀人才，與各大醫療院所合作，並爭取醫中計畫，引進醫學中心的專科醫師進駐南投醫院提供醫療服務：目前已和台大醫院、三軍總醫院、中山醫學大學附設醫院、萬芳醫院、彰化基督教醫院、台中榮民總醫院、秀傳醫療體系等醫院進行全方位醫療合作，建立全醫療科別，提供縣民健全的醫療照護；對於之後有機會和仁愛與長庚兩大醫療財團法人的合作，洪弘昌表示，只要能使南投縣的醫療服務品質更趨完善，他都樂見其成。

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