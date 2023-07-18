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猴痘+11！首見中國境外移入　疾管署示警：當地疫情急速上升

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情還在燒！疾病管制署今（18）日公布上周國內新增11例猴痘，分別有10例本土與1例境外移入。其中境外移入個案首見自中國大陸入境，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，監測中國猴痘疫情有急速上升情況，但沒有詳細資訊，還是提醒民眾如果前往中國大陸，且有高風險行為還是要注意。

疾病管制署今(18)日公布國內新增11例猴痘(Mpox)確定病例，其中10例為本土、1例為境外移入個案(中國)，其中10例為本國籍男性、1例外國籍男性，居住縣市為北部7例、中部2例、南部2例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於今(2023)年6月26日至7月14日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於7月11日至7月17日確診。

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經疫調匡列相關高風險接觸者16名，已進行衛教並自我健康監測21天。我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月17日累計確診243例病例(227例本土及16例境外移入)，其中178例已康復，6例仍住院治療中、59例於居家自主健康管理中。

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明猴痘疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲李佳琳說明上周新增猴痘個案。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署表示，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。目前全國共105家合作醫療院所可提供接種服務，且其中11縣市、29家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG )查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

另各縣市衛生局亦積極規劃設置社區外展接種站提供接種服務，以提升猴痘疫苗接種目標對象接種之可近性。呼籲符合該等條件之民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

疾管署統計，截至7月17日共計完成69,346人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種400人次及暴露前預防(PrEP)接種68,946人次；已完成2劑疫苗接種者為22,001人，僅接種1劑者25,344人，也提醒第一劑接種後已滿28天可接種第2劑疫苗之18,420位民眾，儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

疾管署呼籲，在完整接種完2劑疫苗之14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險之外，民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

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