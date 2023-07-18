好像是真的！便當菜「有苦瓜就有茄子」　內行曝：店家最愛

▲原PO發現，苦瓜和茄子似乎常一起出現。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

買無法挑配菜的便當，難免會有不想吃的菜。就有網友崩潰直呼，「到底為什麼！為什麼！為什麼！」說他觀察到配菜格1現象，不解為何「只要有苦瓜就會有茄子」，而他剛好兩樣青菜都無法接受。話題引來萬人熱議，一票也哀號「對啊為什麼？」值得注意的是，還真的有內行人留言，分析背後原因。

有網友在●【爆廢公社二館】●質問，「到底為什麼！為什麼！為什麼！便當／自助餐，就連點餐廳外送餐盒的配菜，只要有苦瓜就會有茄子」，崩潰hashtag「#無法接受苦瓜跟茄子的人生」。原PO還貼出便當照，只見餐盒中，白飯格已被吃空了，可兩格配菜仍沒動過。

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最慘的不只如此，雖然貼出的照片僅有便當一角，但有眼尖網友發現，沒被完整拍到的那格配菜似乎也是苦瓜，原PO就哀號，「眼力很好耶！你知道我有多氣了吧」、「我還叫了2盒，總共2格茄子4格苦瓜」，根本只能嗑白飯和主菜。

▲第3格配菜是苦瓜，原PO只能吃白飯和主食。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，狂吸萬人按讚，就有人跟原PO是同一派，「這兩個加在一起，我應該會想倒掉，根本combo爆擊」、「我都盡量找能挑菜的便當店」、「這配菜是要輸贏484」、「拿到這個我會哭」、「有一次便當出現了苦瓜、茄子、青椒，那天我只有白飯能吃。」

不過，也有大票網友笑呼，「我都喜歡，我好好養喔」、「兩道都是我愛的菜色，最愛苦瓜」、「這兩道我去自助餐也必點」、「我超愛耶！超下飯。」值得注意的是，還真的有人分析兩樣配菜超常出現的原因，「葉菜類不易久放，所以這兩樣及南瓜、冬瓜是便當店的最愛」、「成本便宜，而且耐放還好料理。」