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門諾助孕一條龍！攜手禾馨宜蘊啓動橋接　助花東不孕夫妻

▲門諾醫院產科主任蔡啟智期盼藉由雙方的合作，能夠提供花東不孕症夫妻更妥適、便利的服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾醫院產科主任蔡啟智期盼藉由雙方的合作，能夠提供花東不孕症夫妻更妥適、便利的服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著政府「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，門諾醫院與禾馨宜蘊生殖中心今年7月啟動橋接計畫，提供花東不孕夫妻治療服務，由門諾進行諮詢門診、基礎檢查、用藥與孕期產檢、產後照護等，禾馨宜蘊生殖中心則負責人工生殖技術，2院合作下，將能為備孕夫妻量身打造更適宜的懷孕方案，歡喜迎接好孕到！

▲門諾醫院產科主任蔡啟智期盼藉由雙方的合作，能夠提供花東不孕症夫妻更妥適、便利的服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲禾馨宜蘊胚胎實驗室具有最先進的配備與設備，提供備孕夫妻最專業的技術及最暖心的照護。

衛生福利部國民健康署為減輕國人不孕症治療的經濟負擔，自2021年7月起擴大試管嬰兒補助對象至所有不孕夫妻，首次申請可補助上限10萬元，嘉惠許多人；門諾醫院近年因求助不孕症治療夫妻增加，在考量擴大醫療服務品質下，今年與禾馨宜蘊生殖中心啟動生殖橋接計畫，3月派醫護團隊前往受訓後，7月正式上路。

▲門諾醫院產科主任蔡啟智期盼藉由雙方的合作，能夠提供花東不孕症夫妻更妥適、便利的服務。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫院產科主任蔡啟智說，與禾馨宜蘊生殖中心合作目的，主要是為服務更多花東不孕症夫妻接受更妥適、便利的服務，不用密集性舟車勞頓北上就醫，就能在門諾醫院進行前端諮詢服務與相關檢查、用藥，以及後端的孕期產檢、產後照護等治療，人工生殖部分才需要到禾馨宜蘊生殖中心，進行取卵、試管嬰兒及胚胎植入。

他說，目前已有多名患者接受這項橋接計畫，由門諾醫院檢查評估後，將資料送往宜蘊門診，經同意治療，由宜蘊團隊進行取卵、冷凍胚胎及植入，至於植入前後的用藥與後續超音波、抽血、驗孕、回報追蹤及產檢等，均由門諾醫護團隊負責，相當便利。

▲門諾醫院產科主任蔡啟智期盼藉由雙方的合作，能夠提供花東不孕症夫妻更妥適、便利的服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲禾馨宜蘊胚胎實驗室擁有經驗豐富的19位專業胚胎師。

禾馨宜蘊生殖中心副院長何信頤醫師表示，非常期待跟花蓮門諾醫院的合作，能夠為東部的不孕症個案帶來更便利、更優質的生殖醫學療程，依據每位個案狀況不同，不孕症治療可能需要的療程時間皆不同，但若能透過醫療機構間的合作，能大幅縮短治療時間成本提升治療效能，提供不孕症個案更優質的照護。禾馨宜蘊醫師與門諾醫院醫師雙邊合作，可大幅縮短不便性，試管嬰兒療程取卵、植入及實驗室端在禾馨宜蘊生殖中心進行即可，且禾馨宜蘊生殖中心也可協助申請「試管嬰兒補助」。

▲門諾醫院產科主任蔡啟智期盼藉由雙方的合作，能夠提供花東不孕症夫妻更妥適、便利的服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲禾馨宜蘊寬敞的候診區 助就醫者舒緩心情。

禾馨宜蘊胚胎實驗室以技術專業為本，具有三大優勢：頂尖胚胎師、智能培養以及安心環境。禾馨宜蘊胚胎實驗室配備最先進的設備和技術、擁有經驗豐富的19位專業胚胎師，採取專屬胚胎師一條龍模式，且在實驗過程中遵循嚴格的品質控制標準，確保所有操作的準確性並與國際標準和指南保持一致。提供每一位備孕夫妻最專業的技術及最暖心的照護。

蔡啟智強調，政府近年高度重視少子化及不孕症問題，由於生殖能力會隨著年齡增加而退化，建議夫妻若有規律性生活經過一年以上仍未懷孕，應及早就醫，由醫師診斷並評估是否需進行不孕症治療或接受生殖醫學的幫助。

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