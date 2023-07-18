高雄冰店中毒延燒！幼童一天狂拉40次　媽喊話陳其邁：孩子很痛苦

記者賴文萱、許宥孺、莊智勝／高雄報導

高雄市苓雅區一家知名冰店爆發沙門氏桿菌汙染，導致多人食物中毒。揭露整起事件的黃小姐表示，迄今有許多受害人打電話給她，粗估約有40人。黃小姐一家13人中有11人中毒、4人住院，孩子還因此血便、昏迷，情況十分嚴重，她因此也向高雄市長陳其邁喊話，「市長如果看到影片，就知道孩子有多痛苦！」

▲高雄冰店爆發食物中毒，孩童住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

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黃小姐說，孩子吃冰後遭沙門氏桿菌感染，不但血便、上吐下瀉，還一度陷入昏迷，一天狂拉40多次，送到醫院後看著孩子躺在病床上，不斷打滾、痛苦哀號，自己卻只能站在床邊安撫孩子，令她感到十分無助。

黃小姐說，該家冰店今(18日)打電話來道歉，並表示懷疑是冰塊出問題，「但我覺得是料有問題，我上網查，沙門氏桿菌適應溫度是4度，冰塊的溫度太低，感覺是料出問題的可能性比較大。」

黃小姐同時也向陳其邁喊話，表示市長就是學公共衛生的，希望以後高雄市不要再發生這樣的事，「這次受害者有老人、小孩、孕婦，他們陸續打給我，真的很辛苦，市長如果有看到照片、影片，就會知道孩子有多痛苦！」

目前高雄市衛生局已前往該家冰店稽查，發現店家地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，責令業者停業至7月21日並確實改善。另外，由於八寶冰食材與患者檢體都檢出沙門氏桿菌，事證明確，衛生局也依時安法勒令業者停業，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。

▼該家冰店目前遭衛生局勒令停業。（圖／記者賴文萱攝）