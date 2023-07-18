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快訊／高雄吃冰中毒人數再增...34人就醫　中毒致病源疑為自製豆類

▲▼高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黃小姐12日到苓雅區一家剉冰店消費，一家11人都出現腸胃不適，嚴重還出現血便，事件被揭發後，有網友表示，小孩也因此腎衰竭住進加護病房。衛生局今(18日)公布最新統計，截至上午11點，已有34人就醫，致病源疑似為店家自製的豆類、配料；另外，衛生局上午也到製冰廠稽查，發現過濾器材沒有更換等缺失，已下令業者暫停作業直到完成改善。

受害者黃小姐在PTT發文表示，12日到苓雅區一間知名剉冰店消費，總共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。

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▲▼高雄苓雅區冰店爆發食物中毒。（圖／記者許宥孺攝）

▲受害者黃小姐一家11人受害，兒子也出現血便。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄冰店爆發食物中毒，孩童住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

▲黃小姐的兒子住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

沒想到文章一出後，有一票受害者也紛紛表示，12日也前往這家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰，吃下肚後也很不舒服，有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房。還有其他受害者也和她聯繫，有小朋友白血球過高、陷入半昏迷狀態，醫生說恐會引發敗血症；也有孕婦狂拉肚子、不停宮縮。

衛生局13日接獲通報，不過當天冰店無營業，14日下午冰店開始營業即進場稽查採檢，並於當天責令其停業。衛生局指出，刨冰清冰檢體及刨冰器具環境檢體，並未檢出致病菌，但八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體亦檢出金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。住院患者人體檢驗也檢出沙門氏桿菌陽性反應。

衛生局表示，經交叉比對就醫病患的攝食食物，及現場稽查查獲多項缺失以及衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店提供的自製豆類及相關配料可能為環境的污染致病源。

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局14日前往冰店稽查，即要求店家停業。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，截至18日上午11點，共計34人因症就醫。衛生局持續掌握患者健康狀況穩定治療中，針對違法業者依法處辦絕不寬貸。

衛生局表示，八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，本案已依食安法41條第1項第4款，勒令停業直到完成符合「食品良好衛生規範(GHP)」為止，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。

▲▼衛生局製冰廠 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲衛生局今日上午前往製冰廠稽查。（圖／記者陳宏瑞攝）

另有關該冰店使用的冰塊製冰廠，衛生局也在今(18)日上午進行稽查，現場稽查發現自來水RO過濾器材未有更換紀錄等缺失，並抽驗衛生冰塊送驗，已責令業者暫停作業直到完成改善，並依食安法嚴格監督採檢結果。

▲高雄苓雅冰店爆發集體食物中毒，八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄苓雅冰店爆發集體食物中毒，八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。（圖／高雄市衛生局提供）

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