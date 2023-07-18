高雄童吃冰中毒「痛苦打滾」！　媽爆有40人受害：孕婦不停宮縮

▲黃小姐當天到冰店排隊買冰吃，不料孩子卻因此中毒，躺在病床上不斷痛苦打滾、哀號。（圖／黃小姐提供）

記者賴文萱、許宥孺、莊智勝／高雄報導

高雄市苓雅區一家知名冰店爆發沙門氏桿菌汙染、食物中毒，揭露整起事件的黃小姐一家吃了八寶冰，全家13人中有11人身體不適、4人嚴重到住院。今(18日)黃小姐出面表示，他在網路上公開事件後有許多同樣吃冰後感到不適的民眾也打給他，受害者累計至今粗估約有40人，其中不乏老人、幼童、跟孕婦。

黃小姐說，她在網路上公開她的經歷與聯絡電話後，昨天晚上接電話接到凌晨快1點，受害者粗估已有40人，其中也有10人大家庭一起吃冰中毒，狀況與她家相似，對方向她表示，他們家人中最嚴重的是年幼的小朋友，起初白血球過高、陷入半昏迷狀態，後來白血球又過低，醫生說可能會引發敗血症，那時不知道原因，只能像瞎子摸象，靠打點滴、營養針續命，還一度以為是血癌、或是其他重大疾病，直到看到新聞後，才驚覺自己也吃過同一家冰店，打電話給黃小姐後，確認是冰品有問題。

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此外，還有懷孕30幾周的孕婦同樣吃了冰品，結果一直拉肚子，情況非常嚴重，黃小姐接到電話後，擔心腹中寶寶會受到影響，立即請該名孕婦去掛急診，「她除了拉肚子，還不停宮縮，真的滿可憐的！」

黃小姐表示，自己的孩子情況也很嚴重，不但血便、上吐下瀉，還一度陷入昏迷，一天狂拉40多次，送到醫院後看著孩子躺在病床上，不斷打滾、痛苦哀號，自己卻只能站在床邊安撫孩子，令她感到十分無助。

▼黃小姐今現身接受媒體採訪。（圖／記者許宥孺攝）