麥當勞「5大夯品買1送1」爽吃42天！　大薯、OREO冰炫風都有

▲麥當勞5大夯品限時買1送1。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們的小確幸快收！人氣速食品牌「麥當勞」祭出最新「買1送1」優惠了，限時42天爽吃「5大夯品買1送1」，包括大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條等通通有，只要使用歡樂送訂餐並輸入專屬優惠碼即可享優惠。

麥當勞祭出限時42天「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，7月19日起至8月29日限時開跑，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲漢堡王4款安格斯系列套餐限時第2套半價吃。（圖／業者提供）

漢堡王即日起至8月17日祭出「安格斯系列套餐第2套半價吃」限定優惠，期間凡於門市或是官網訂餐即享優惠，2份套餐省95元，優惠品項有「黑醬安格斯牛肉堡」、「勁濃安格斯牛肉堡」、「安格斯厚切牛肉堡」及「花生安格斯牛肉堡」等套餐任選，副餐則為小份薯條及中杯可樂，提醒該優惠不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光及南科台積店，把握機會吃。