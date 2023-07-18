整塊魷魚海鮮排尬雙層牛、炸豬排！　麥當勞最新「2款海陸堡」來了

▲麥當勞推期間限定「魷魚海鮮排」限時搶吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新品報到！人氣速食品牌「麥當勞」推出全新漢堡了，首度選用「魷魚海鮮排」作為主角，分別搭配100%雙層純牛肉、酥嫩炸豬排，打造超罪惡海陸雙拼滋味，7月19日起於全門市陸續開吃，鐵粉肯定要搶嚐鮮。

▲2款漢堡都吃得到整塊魷魚海鮮排。

麥當勞全新期間限定漢堡來了，首度使用以Q彈魷魚丁結合鱈魚漿裹粉後進行酥炸的「魷魚海鮮排」入堡，7月19日搶先開賣「韓味雙牛魷魚堡」，選用魷魚海鮮排搭配100%雙層純牛肉，再淋上韓國直送秘製黑醬、微辣泡菜醬，並佐以高麗菜絲，每一口都能吃到濃郁肉汁與酸甜微辣口感，8月2日繼續吃「日式豬排魷魚堡」，是魷魚海鮮排與酥嫩炸豬排的組合，搭配大阪甘味醬、清甜美乃滋，最後灑上柴魚海苔粉，打造鹹甜海陸滋味，通通不能放過，售完為止。

▲漢堡王最新捲捲德腸烤牛堡開吃。

另，漢堡王即日起也推出全新新品鹹鹹圈「捲捲德腸烤牛堡」，特意選用純豬肉醃製的德式香腸作為主角，搭配百分百澳洲火烤牛肉、香濃起士片，全部放進漢堡包裡頭，還淋上靈魂醬汁BBQ燒烤醬，每一口香氣十足，還能吃到香脆德腸結合多汁肉排，罪惡爆表，各門市售完為止，提醒有部分門市不販售此品項。