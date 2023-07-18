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堅持不生100％後悔？　他嘆：有小孩「人生被判20年有期徒刑」

▲▼小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊（圖／記者李毓康攝）

▲有網友曝頂客族夫妻，年輕時堅持不生，最後懊悔萬分。（示意圖，非當事人／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

你是頂客族（DINKs）嗎？有網友觀察到許多夫婦在年輕時嘴硬表示不想生孩子，自以為可以過著自由自、高品質生活；然而，當他們進入生育年齡後，才開始花費大量金錢進行精液檢測和試管受孕，這讓他感到十分諷刺，大酸「早生不生孩子，為什麼不早點生呢？」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

一名網友在批踢踢八卦板以「頂客族後悔的機率很高？」為題發文指出，看到很多夫婦年輕時意氣風發，說不生小孩就不生，自以為不被束縛，喜歡炫耀自己的生活品質，結果過了生育年紀後，才開始砸大錢驗精蟲、做試管，「笑死，早生啊你怎麼不早生？」

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另外，他發現很少會有人後悔生孩子，而且他發現，生養小孩的家庭，並沒有因此沒有過得比較差。他認為，原本不生育的頂客族可以選擇領養，卻辛苦地備孕，好奇問「頂客族後悔的機率很高？」

貼文曝光後，立刻掀起許多網友熱烈討論，「幾乎是100%後悔」、「身邊幾個同事號稱頂客族的，後來幾乎都生了」、「夫妻相處10多年，後了都是靠小孩在維持生活樂趣」、「大部分還是會生一個」、「幾乎是9成以上後悔」、「沒錯，認識的都在後悔」。

▲▼ 嬰兒,生小孩,男嬰,女嬰。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，非當事人。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

不過，也有網友發長文表示，對於有小孩的人生感到無比悲嘆。他認為，有了孩子後，就像被判了20年有期徒刑，因為工作成就和個人情緒永遠都得排在家人和孩子之後。每個月付完托兒費用和房貸後，剩下的錢甚至連買一部新的iPhone都需要深思熟慮。他無奈地感嘆，辛苦工作賺來的錢卻無法真正享受，只能將眼淚偷偷地滴在心中。

頂客族（DINKs）是指「雙薪、無子女的夫妻」，是英文「Double Income, No Kids」的縮寫，用來形容夫妻倆都有穩定收入，卻沒有生育子女的家庭。頂客族通常在事業上較為追求自我發展、享受生活，並享有相對較高的經濟自由，他們可以更靈活地分配時間和資源，追求個人目標和興趣。

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