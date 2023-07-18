考上第一志願「帶你出國玩」　結局失望了！網爆共鳴：我爸媽

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機提供）

記者周亭瑋／綜合報導

為了激勵孩子考出好成績，許多家長會口頭承諾「誘人獎勵」，然而最後變卦的情況不勝枚舉。一名網友無奈表示，明明說好考上第一志願就出國玩，但爸媽卻食言了；沒想到，這番話引起廣大共鳴，不少人直呼，「原來，我的爸爸不是唯一」、「跟我家一模一樣，我超級失望的」。

一名網友在「爆廢公社公開版」PO出截圖，感嘆「原本看到文章只是覺得心疼，再看留言真的傻眼了，請各位家長引以為戒，不要變成你小時候最討厭的大人。」

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從上面可見，有位同學在網上發文，隔空向爸媽喊話「為什麼食言，明明說好的上了第一志願就帶我出國玩，答應我的了啊！我考上了為什麼你食言。」

▲有第一志願準學生訴苦，爸媽沒有信守承諾。（圖／爆廢公社公開版）

怎料，這番話讓不少人心有戚戚焉，趁機留言吐苦水「根本我。原本說好要再帶我環島的，改成星巴克禮券，現在甚至連星巴克都沒得喝了」、「做家長的一定要信守承諾。我哥今年62了，一直忘不了考上大學時，父母答應要買給他機車」、「這我！說好了會考後換手機，到現在還是沒有」、「每次都這樣，哪一次做到過，還要求我做到」、「這我家。當初說好校排前十就送我一台掌機，真的考到了卻說再看看，然後就沒有然後了」。

而不少家長則表示，「很堅持對孩子要有信用，所以開支票之前我都會考慮清楚，其實在社會上到處都適用」、「覺得家長要以身作則，說到做到，不然小朋友也會有樣學樣」、「給不出的就別輕易給承諾」、「我也很在意，所以有小孩後我一定說到做到，做不到的就不要隨口答應」。

▲許多網友心有戚戚焉。（圖／爆廢公社公開版）