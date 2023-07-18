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KTV狂歌嗨爆打水戰 3男太吵遭警查獲愷毒包

▲台南市警二分局海安派出所所長陳柏文等人，查獲郭嫌3人持有K盤、愷他命毒品1包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局海安派出所所長陳柏文等人，查獲郭嫌3人持有K盤、愷他命毒品1包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

郭姓男子等5人，放假休息期間相約到台南遊玩，夜遊後於17日上午11時繼續在金華路1家某KTV嗨歌歡唱，但因在包廂內大聲喧鬧玩樂，疑太吵了引起注意而報案，市警二分局海安派出所所長陳柏文獲報率員到場臨檢，查獲郭嫌3人持有K盤、愷他命毒品1包，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，員警一進入包廂聞到陣陣毒品異味，經逐一盤檢包廂內之人，眼尖之員警也在1名郭姓男子打開背包拿取身分證時，發現其背包內放有吸食毒品用之K盤1個（內有毒品殘渣）；另外又在廁所內垃圾桶內發現起獲愷他命毒品1包（1公克），即將包廂內郭姓男子等5人帶回調查。經實施毒品及尿液檢驗，其中郭男（23歲、高雄市茄萣區人、無資料）、邱男（22歲、永康區人、無資料）、蔡男（22歲、高雄市湖內區人、有毀損及妨害自由資料）等3人尿液呈現第三級毒品陽性反應。

▲台南市警二分局海安派出所所長陳柏文等人，查獲郭嫌3人持有K盤、愷他命毒品1包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，郭嫌等5名男子前來台南訪友及遊玩，玩了一整夜並由其中之林姓友人（男、南區人、尿液檢驗為陰性反應）帶到金華路某KTV繼續歡唱，於上午11時許酒酣之際在包廂內玩起冰桶潑水大戰，大聲喧鬧聲音也讓同在KTV內之其他顧客以為糾紛報案。經毒品及尿液檢驗後，將在包廂內吸食愷他命毒品之郭男（愷他命及Ｋ盤持有及吸食）、邱男（吸食）、蔡男（吸食）等3人依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

▲台南市警二分局海安派出所所長陳柏文等人，查獲郭嫌3人持有K盤、愷他命毒品1包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二分局表示，業已針對轄區酒店、KTV、社區大樓、飯店旅宿業、等可能衍生的各類刑案與犯罪處所，建立落實完善之社區友善通報網，也將持續運用各項清查掃蕩勤務作為，嚴打各項不法活動；「清源專案2.0」也將持續不間斷來賡續落實執行，以全面淨化社會環境。

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