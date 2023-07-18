美女禮生遭拍「私密處特寫」　攝影師嗆：妳尺度大可以這樣

▲美家常接禮生、外拍工作。（圖／翻攝自Facebook／美家）



記者崔子柔／綜合報導

外拍模特「美家」16日揭露，她先前遭攝影師拍下「私密處特寫」，當下立即反應後，對方卻拿合約內容來爭論，甚至說「我以為你尺度比較大，所以比較可以這樣」，讓她在心中留下巨大陰影。

美家16日在臉書發文表示，她承認自己對合約跟法律的了解有限，所以面對合作多次的攝影師相當信任，就簽了對方擬下的合約，坦承這是自己的疏失。

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美家提到，拍攝當天她同意尺度可以帶到一點底褲，而且她同意拍攝的是「內衣褲」而非丁字褲，但攝影師說內褲很難修掉，要求她換丁字褲，她也同意了，因為先前的合作都不會拍到私密處，沒想到影片上架時竟有「私密處局部特寫」，連「膚膠」保護措施都看得到。

▲美家在臉書揭露攝影師惡行。（圖／翻攝自Facebook／美家）



美家立即要求攝影師剪掉上述畫面，結果對方拿出合約內容來理論，後續雖然有刪除部分畫面，但仍有特寫私密處，過了一個月後，攝影師上架第二部影片，「我的私密處卻一樣直接被特寫，而且這次佔整部影片很多的畫面，詢問對方為什麼特寫畫面這麼多時，卻換來一句『我以為妳尺度比較大，所以比較可以這樣』」。

美家無奈表示，她合作時只同意可以帶到底褲，但畫面卻是在特寫她的私密部位，她詢問能否補拍其他尺度，對方卻要求她賠償雙倍拍攝成本才願意下架影片，「為什麼我被拍了這麼不堪入目影片卻還要賠錢給對方來買回自己的身體」。

美家指出，她最後只能認賠，因為不想讓影片外流，不希望身邊的朋友及家人為了這個影片被說閒話，「從頭到尾對方都不覺得自己有錯，只因為我信任地簽了那根本對自己沒有保障的合約」，她提醒同業的女孩子們要保護好自己，「最後謝謝高雄的YT攝影師，你把我當賺錢工具，我卻要帶著陰影活一輩子」。