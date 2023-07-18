苗栗小貨車掉落8包白米　滿地米粒害女騎士慘摔

苗栗縣苑裡鎮今(11日)上午發生機車碰撞車禍，上午8點左右，一輛直行普通重型機車，在苗130線與福田十三路路口撞擊另一輛左轉機車，2名騎士分別是65歲婦人和17歲的無照少年，均受傷就醫，肇事責任警方還要調查。