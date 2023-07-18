苗栗小貨車掉落8包白米　滿地米粒害女騎士慘摔

▲苗栗苑裡鎮一部貨車掉落8包白米，其中1包破掉，白米灑落車道約50米長，一名路過女騎士不慎摔車。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）
記者蔡文淵／苗栗報導
苗栗縣苑裡鎮今(18日)發生機車輾壓白米摔車意外，上午8點多，130線福田里106之2號前，一部載運白米的小貨車掉落8包白米，其中一包破掉，白米散落車道約50公尺長，一名路過機車女騎士不慎摔車，手腳多處擦傷。
119救護車抵達，協助受傷民眾清理傷口包紮後送李綜合醫院處置，事故發生原因及責任歸屬，轄區警方還要調查釐清。
▲苗栗苑裡鎮一部貨車掉落8包白米，其中1包破掉，白米灑落車道約50米長，一名路過女騎士不慎摔車。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）
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苗栗縣苑裡鎮今(18日)發生機車輾壓白米摔車意外，上午8點多，130線福田里106之2號前，一部載運白米的小貨車掉落8包白米，其中一包破掉，白米散落車道約50公尺長，一名路過機車女騎士不慎摔車，手腳多處擦傷。
119救護車抵達，協助受傷民眾清理傷口包紮後送李綜合醫院處置，事故發生原因及責任歸屬，轄區警方還要調查釐清。
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