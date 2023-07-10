不是白線就沒事！路邊空地白線內停車收3張罰單　違規理由曝

▲苑裡鎮世界路一段，有民眾停車方向與道路垂直，雖然停在私人土地，但車身超過水溝蓋，還是被檢舉開罰單。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮世界路有汽車停在白線內，卻仍被檢舉開罰，民眾在地方臉書社群發文說趕快移車，並附上被開逕行舉發單的照片，還有民眾說，住苑裡四十多年，也在附近停了多年車，今天才學到這樣停車是違規的！警方表示，路邊停車應緊靠路邊順向停放，避免倒車時視線不佳，阻礙車流或造成事故。

苗栗縣苑裡鎮的世界路一段道路兩旁是住家，也是通往市區的交通要道，因此路旁白線內都有民眾停車，只是近日有民眾依照多年停車習慣停在路旁的空地卻被接連開單，甚至有同一部車被警察舉逕行發開三張罰單的紀錄，有民眾不解，為何停在白線內仍被開單?

通霄警分局表示是民眾檢舉，他們才去取締開單，雖然車停在白線內，但未依順向停車是屬實，因此依法開單，可依道路交通管理處罰條例第56條，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

警方表示，路邊停車一定要在「15公分寬」的路邊邊線內，「緊靠路邊順向停車」，避免倒車時視線不良，除阻礙後方車流或事故發生，更避免機車為閃車與汽車爭道。警方也強調，車輛雖然停放在私人土地，但是車身超過水溝蓋，就必須順向停放，斜插停放也是違規。

▲▼苑裡鎮世界路一段，有民眾停車方向與道路垂直，雖然停在私人土地，但車身超過水溝蓋，還是被檢舉開罰單。（圖／記者蔡文淵翻攝）