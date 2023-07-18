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社會 社會焦點 保障人權

握拳畫面曝！高雄爛路害身障者輪椅卡坑慘摔　工務局說話了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名網友在網路PO出一段影片，可見一名輪椅身障族在和平路四維路口要過馬路時，因馬路有坑洞，導致他的輪椅卡住直接前傾摔倒，不少網友看了憤怒直呼，「太誇張了啦！幫高調」、「一堆這種補丁路都不知到底在鋪啥」。對此，高雄市工務局表示，道工處今早已派員先行修補，後續將針對該路段老舊路面進行重鋪。

▲▼身障者過馬路「輪椅卡坑洞」整個人噴飛重摔，網怒：高雄爛路一堆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄一名身障者過馬路，輪椅慘卡坑洞，整個人噴飛重摔。（圖／讀者提供）

這名網友PO出「高雄的爛路希望大家能幫忙轉發」文章，內容指他下班過和平路四維路口見到一名輪椅身障族因馬路不平，導致輪椅前輪被坑洞卡住，直接前傾摔倒。

▲▼身障者過馬路「輪椅卡坑洞」整個人噴飛重摔，網怒：高雄爛路一堆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲身障者過馬路「輪椅卡坑洞」整個人噴飛重摔，網怒：高雄爛路一堆。（圖／讀者提供）

原PO表示，基本上和平路南向這種等級的坑洞、不平、補丁到處都是，特別是捷運文化中心站那段，簡直是補到比月球表面都還比那段路平的等級了。他憤怒直言，「這種爛到靠杯，而且爛了幾百年的路高雄一堆，只要沒死人基本上都是得過且過，本篇歡迎各位轉發，我們來看看多久會補平。」

對此，不少網友在底下紛紛留言，「太誇張了啦 幫高調」、「連IKEA旁邊的復興路都可以彈到讓我覺得機車快解體了」、「一堆這種補丁路都不知到底在鋪啥」、「機車認真被震壞」、「真的一堆補丁欸」。

▲▼身障者過馬路「輪椅卡坑洞」整個人噴飛重摔，網怒：高雄爛路一堆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼市府工務局今早已派員先行修補，後續將針對該路段老舊路面重新刨鋪。（圖／讀者提供）

▲▼身障者過馬路「輪椅卡坑洞」整個人噴飛重摔，網怒：高雄爛路一堆。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府工務局回應表示，針對一名輪椅身障者過馬路時，因斑馬線路面老化不平，導致前輪卡住前傾摔倒案，昨日已派員趕往該路口查看，確認是路面老化。今早已派員先行修補，後續將針對該路段老舊路面重新刨鋪。

至於高雄路面多補丁問題，工務局指出，因許多管線單位施工，導致鋪設品質不佳，本處會派員加強巡查路面狀況，也請民眾發現路面坑洞問題可通報市府。

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