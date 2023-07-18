八寶冰有16種料！高雄冰店爆23人中毒　老闆娘道歉：不會逃避責任

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄市苓雅區一家知名冰店爆發食物中毒事件，一名黃小姐控訴，12日到該家冰店購買八寶冰，不料當晚時用以後一家11人都出現腸胃不適，嚴重者甚至還出現血便。事件曝光後，還有網友表示，12日也前往該冰店消費，結果小孩因此腎衰竭住進加護病房。初步調查，該家冰店食材及患者檢體都驗出沙門氏桿菌，衛生局依法勒令停業，並開罰新台幣30萬。對此，老闆娘今也現身道歉，「我們不會逃避責任，希望能給我們一點時間，慢慢把事情解決！」

▲高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局接獲消息後，14日前往該冰店稽查，發現店家地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，當時就責令業者停業至7月21日並確實改善。

根據衛生局最新統計，截至今(17日)晚間為止，共計有23人因症就醫。衛生局表示，八寶冰食材與患者檢體都檢出沙門氏桿菌，事證明確，本案將依食安法41條第1項第4款，勒令停業併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。

對此，老闆娘昨(17日)表示，自己13日也有出現身體不適，並前往診所看診，仔細回想前一天有吃清冰加飲料、中午還有吃便當，後來衛生局上門調查才知道事情經過，懷疑可能是冰塊有問題；但八寶冰加上冰塊共有16種材料，到底哪個環節出錯，還有待釐清。

▲老闆娘今親上火線道歉、說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

今(18日)老闆娘再度親上火線，對身體不適的顧客致歉，「希望顧客及家屬給我們一點時間，我們沒有逃避責任，希望未來還有二、三十年可以繼續做冰給大家吃。」老闆娘說，食安問題爆發以後，店內接到許多電話，有老顧客打來關心、也有民眾打來責罵，「謝謝支持、所有鼓勵、或是建言，這些我都聽進去了！」

老闆娘說，初步懷疑可能是冰塊有問題，也有跟廠商聯繫，表示要提供冰塊給衛生局檢查，但對方回應「我們冰塊都有做檢查，沒有事！」老闆娘無奈，「所以要跟廠商講什麼？遇到事情了，我只能承擔下來！」

老闆娘表示，冰店已經經營、維護30多年，受到許多老顧客的喜愛，店內的東西自己也有吃，很注重安全衛生，部分食材也都是自己煮、自己做，但食材管道很多，確實很難預防，今天也不知道為什麼會出這樣的錯，未來也會配合衛生局調查釐清，希望不舒服的客人能再給一點時間，慢慢把事情解決。

▼冰店今拉下鐵門。（圖／記者賴文萱攝）