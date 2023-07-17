立法院臨時會將審《外役監條例》！　國民黨主張過程錄影錄音

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）與書記長謝衣鳯（右）今天一起在立法院議場前說明臨時會相關法案修法黨團立場。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（17）日起召開第二次臨時會，預計將審議性平三法、《外役監條例》部分條文修正草案及《台美二十一世紀貿易倡議協定》。國民黨團上午召開記者會說明修法立場，主張外役監資格審查全程錄音、錄影；台美二十一世紀貿易倡議部分，主張8個委員聯席逐條審查；性平三法部分，國民黨團提出3+3版本，讓保護機制能夠更完備。

總召曾銘宗表示，過去《外役監條例》審查過程當中，衍生許多重大爭議，經常發生人情介入，才有機會到外役監服刑，國民黨團希望在審查過程當中，必須公開透明，合乎法律規定，因此主張審查全程錄音錄影，達到法務部長蔡清祥所說的，「外役監絕對不是爽監」，而是一個做到感化教育懲戒機制。

曾銘宗提到，性平三法修法部分，國民黨團提出六法審議，讓保護機制更完備。此外，《台美二十一世紀貿易倡議》、《外役監條例》部分，國民黨團主動提出要求立法院長游錫堃召集朝野協商，謝謝民進黨贊同和跟進，做出符合社會要求的共識，國民黨團期望在臨時會能夠順利通過相關法案。

書記長謝衣鳳表示，國民黨團主張除了國人關注的性平三法之外，事實上與性平相關法案共有6法，因此，國民黨團提出3+3版本，增加《兒少法》、《跟騷法》以及《性侵害防制法》等相關修法，希望能夠涵蓋更廣、更完整。

另外，《外役監條例》修法部分，早在第六會期是由民進黨召委負責排審，但並未送出委員會，無法進入黨團協商，以至於即便在臨時會送出委員會之後，還會遇到一個月冷凍期。謝衣鳳表示，希望藉由上午朝野協商找出共識，讓社會高度關注，以及蔡英文總統宣示必須修法的《外役監條例》，可以在臨時會完成修法。

針對台美二十一世紀貿易倡議部分，謝衣鳯表示，國民黨團主張8個委員會同時審查。謝衣鳯指出，台美二十一世紀貿易倡議簽訂是屬第一階段，涉及到相關法律，是條約締結，國會必須參與其中，完整了解簽訂內容，避免未來台美繼續協定相關貿易倡議時，破壞台美之間互信，因此呼籲民進黨支持公開透明的逐條審查。