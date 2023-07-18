遭控誘騙失智翁上億資產「消業障」！　行天宮回應了

▲行天宮信徒眾多、知名度高，沒想到卻爆發受贈爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北一名87歲、罹患輕微失智症的張姓獨居老翁，去年底以「消業障」為由，瞞著女兒將市價逾億元的9戶房產全數捐給行天宮，老翁的女兒在捐贈完成公證後2週才得知此事，老父親指他的餘生行天宮會負責照顧，但此承諾廟方在房產完全過戶後卻不聞不問，甚至還向她及父親索討4萬元代墊費用，根本是欺負失智老人！

財團法人台北行天宮董事長吳岳羽回應本刊查證，指當初是張父自行到廟裏表達捐贈房產之意，該老翁女兒一直希望廟方能寫下白紙黑字的承諾，照料老父親，當時廟方以法人組織有困難未予同意，捐贈不公開，是張父主動要求，受贈程序一切合法，有公證書為憑，行天宮財報也可查閱。

財團法人台北行天宮曾姓法務受訪時指出，一般信眾捐贈給廟方，事先會告知「無條件捐贈」，在捐贈看現場時，女兒曾向廟方表達此訴求，但遭拒絕，言明不負擔此義務，當時言明若張父捐贈後無力負擔生活，那就不要捐，當時張有行為能力、意識清楚，在廟方人員面前展現財力，捐了這些房產仍衣食無缺。也到張家做過拜訪，見他行動自如，精神狀態很好，判斷沒有生活上的困難，就接受他的捐贈行為。

▲行天宮董事長吳岳羽強調，受贈房產的過程一切合法。



張父捐贈的9個房子中，目前皆在出租中，當時評估老父每個月有30萬元房租收入，當時承諾租金讓張父收到合約到期為止，不會有經濟困難，張父現住的房子是女兒所有，她有簽信託讓父親住到終老。

曾姓法務說，在評估捐贈人的身心狀況，有請公證人到場在公開場所評估，確認他的意識能力跟行為意識，不可能要求他去做精神鑑定或醫學檢查，確認當下捐贈者沒有問題。女兒要求廟方照顧父親日後生活起居，但廟方不允擔保，質疑照顧父親的餘生不是女兒應盡的義務嗎？怎麼會變成是受贈者的責任。

廟方質疑，張父的女兒私底下搞這些小動作，她的父親並不知情，也不支持，如果讓他知道女兒的這些動作，一定會非常憤怒。

更多鏡週刊報導

【新聞傳真】失智老翁瞞女兒捐9戶房產 行天宮爆上億元受贈爭議

【行天宮欺失智翁】承諾照顧老翁餘生卻食言 行天宮受贈上億9房產陷爭議

【行天宮欺失智翁1】「比詐騙集團還惡劣」 她秀行天宮董事長紙條誘聾父捐家產