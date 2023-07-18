基隆立委選戰爆黑馬　無黨籍前議員王醒之今宣布參選

▲王醒之昨透露參選消息。（圖／翻攝自Facebook／王醒之）



記者崔子柔／綜合報導

無黨籍前市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之昨（17）日指出，今（18）日將在基隆海洋廣場進行參選記者會，希望他的參選，能成為推動基隆從「藍綠政治」走向「議題政治」的契機。

王醒之透過臉書粉專「醒之暖暖」發文表示，「我決定參選立委了」，並稱這段時間有許多朋友鼓勵他參選，他考慮了很久，決定以「無黨籍」投入這次選舉，因為沒辦法逐一向朋友致電說明，便先透過臉書跟大家說一聲。

「面對巨大的在地政治家族，我們都知道這會是一場很不容易的挑戰」，王醒之表示，過去這幾年從他到冠羽，「我們團隊的爆肝工作相信大家都看得到」，希望能創造讓人覺得耳目一新、沒有包袱、勇於改革的政治文化，所以他卸任市議員後，仍致力於「四接」這個將對基隆帶來重大衝擊的議題。

▲王醒之先前擔任市議員。（圖／翻攝自Facebook／王醒之）



王醒之指出，他今日上午9時30分，將於海洋廣場進行立委參選記者會，正式發布參選聲明，「這次的參選，我相信會是推動基隆從『藍綠政治』走向『議題政治』的重要契機」。

基隆立委民進黨原提名人張秉鈞因涉詐領助理費遭收押退選，改提名議員鄭文婷，國民黨則提名議員林沛祥，民眾黨前秘書長謝立功也正在爭取黨內提名。