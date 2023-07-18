好市多「骨灰紅茶罐」她真的拿去裝骨灰　親曝背後原因

▲網友拿好市多販售的New English早餐茶罐裝「愛犬骨灰」，照片引發網友熱議。（圖／翻攝自匿名2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

好市多販售的New English早餐茶，因為外型酷似「骨灰罈」，被網友戲稱是「骨灰罈紅茶」，自上架以來一直話題不斷，有一名女網友分享，陪伴她多年的愛犬近日去當小天使了，她與家人討論過後，決定把狗狗火化，再把骨灰裝進紅茶罐帶回家，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書表示，她們家飼養了17年的愛犬日前當小天使了，她為此特別親手製做了一套紙西裝，在進行火化儀式時一起燒給狗狗，希望讓狗狗見上帝時可以穿的得體，接著她與家人討論後，決定把骨灰帶回家安置，不過她使用的「骨灰罈」，卻是好市多販售的New English早餐茶罐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO表示，一般的骨灰罈看起來比較可怕，才會拿紅茶罐來裝愛犬的骨灰。（圖／翻攝自爆料公社）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「我的寶貝（寵物）從小都是跟著我睡床上，（寵物死後）我是把牠放在我房間的櫃子裡陪我」、「那個罐子怎麼那麼眼熟」、「我家貓咪的骨灰也放在家裡，很捨不得」、「妳把牠帶回家，不是忌不忌諱的問題，而是牠會捨不得離開，牠就無法投胎轉世為人」。

至於為什麼要用早餐茶罐裝骨灰，原PO在留言處回應，一般的骨灰罈看起來都比較可怕，而她希望是美麗浪漫的氣氛，該款早餐茶罐看起來比較浪漫，所以才會比狗狗的骨灰放進茶罐密封保存。