　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「骨灰紅茶罐」她真的拿去裝骨灰　親曝背後原因

▲▼好市多紅茶罐「真的裝骨灰」！家人親吐原因：看起來比較浪漫。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友拿好市多販售的New English早餐茶罐裝「愛犬骨灰」，照片引發網友熱議。（圖／翻攝自匿名2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

好市多販售的New English早餐茶，因為外型酷似「骨灰罈」，被網友戲稱是「骨灰罈紅茶」，自上架以來一直話題不斷，有一名女網友分享，陪伴她多年的愛犬近日去當小天使了，她與家人討論過後，決定把狗狗火化，再把骨灰裝進紅茶罐帶回家，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書表示，她們家飼養了17年的愛犬日前當小天使了，她為此特別親手製做了一套紙西裝，在進行火化儀式時一起燒給狗狗，希望讓狗狗見上帝時可以穿的得體，接著她與家人討論後，決定把骨灰帶回家安置，不過她使用的「骨灰罈」，卻是好市多販售的New English早餐茶罐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多「骨灰紅茶罐」她真的拿去裝骨灰　親曝背後原因。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO表示，一般的骨灰罈看起來比較可怕，才會拿紅茶罐來裝愛犬的骨灰。（圖／翻攝自爆料公社）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「我的寶貝（寵物）從小都是跟著我睡床上，（寵物死後）我是把牠放在我房間的櫃子裡陪我」、「那個罐子怎麼那麼眼熟」、「我家貓咪的骨灰也放在家裡，很捨不得」、「妳把牠帶回家，不是忌不忌諱的問題，而是牠會捨不得離開，牠就無法投胎轉世為人」。

至於為什麼要用早餐茶罐裝骨灰，原PO在留言處回應，一般的骨灰罈看起來都比較可怕，而她希望是美麗浪漫的氣氛，該款早餐茶罐看起來比較浪漫，所以才會比狗狗的骨灰放進茶罐密封保存。

ET快訊
暴雨灌隧道「最後失蹤者」找到了　罹難人數增至14人
快訊／23人吃冰食物中毒！高雄知名冰店遭勒令停業
南韓雨災40人↑罹難！天王發文「天氣很完美」被轟爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「骨灰紅茶罐」她真的拿去裝骨灰　親曝背後原因

按摩妹被阿宏丟包靠警察「一招救援」　女作家驚呆：台灣進步文明

外送叫春水堂「105元薯條」　超扯份量讓她看傻了！前員工親曝原因

雙颱共舞？5號「杜蘇芮」最快3天誕生　不排除發警報、周末變天

男友0思考「說她很普通」　妹子超衝擊！網狂勸放生：直男≠白目

柏金包因她而生！英傳奇女星第1個柏金包　竟是捐台灣921賑災

妹子內褲都黃的！外宿「丟進洗衣機」才驚覺1事　正確洗法曝光

明年健保總額成長率上限4.7％！薛瑞元掛保證「保費不漲」

本土登革熱延燒！薛瑞元點名「台南進入關鍵期」　擬親自南下指揮

物理奧林匹亞競賽　台灣奪3金2銀「國際排名第5」

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

倪安東、管罄婚禮浪漫合唱　甜誇老婆：妳好漂亮！

716凱道遊行現場湧入近2萬人　黃國昌咆哮：蔡英文妳人在哪裡？

MIMI.李泳知不知道凱旋門　李恩智急喊「關攝影機」：形象變好差！

臨江夜市2送餐員爆糾紛　1男朝警噴煙遭強制送醫

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

好市多「骨灰紅茶罐」她真的拿去裝骨灰　親曝背後原因

按摩妹被阿宏丟包靠警察「一招救援」　女作家驚呆：台灣進步文明

外送叫春水堂「105元薯條」　超扯份量讓她看傻了！前員工親曝原因

雙颱共舞？5號「杜蘇芮」最快3天誕生　不排除發警報、周末變天

男友0思考「說她很普通」　妹子超衝擊！網狂勸放生：直男≠白目

柏金包因她而生！英傳奇女星第1個柏金包　竟是捐台灣921賑災

妹子內褲都黃的！外宿「丟進洗衣機」才驚覺1事　正確洗法曝光

明年健保總額成長率上限4.7％！薛瑞元掛保證「保費不漲」

本土登革熱延燒！薛瑞元點名「台南進入關鍵期」　擬親自南下指揮

物理奧林匹亞競賽　台灣奪3金2銀「國際排名第5」

安倍昭惠：安倍晉三時時刻刻都在想能為台灣做什麼

好市多「骨灰紅茶罐」她真的拿去裝骨灰　親曝背後原因

按摩妹被阿宏丟包靠警察「一招救援」　女作家驚呆：台灣進步文明

圤智雨爆4成ShowGirl被包養　加碼曝「67萬粉IG網美」現身飯局2次

2024巴黎奧運壯觀開幕式預演　40艘船航行塞納河

波蘭驚傳大範圍「貓咪感染禽流感」　WHO：傳染人類風險仍低

ET專訪／大赦房東、稅金分離　柯文哲祭4招讓租屋補貼敢申請、拿得到

獨子意外離世想再生　同居年輕妹半年沒懷孕…他氣炸提告遭打臉

停白線也可能吃罰單　中壢龍岡200車主挨罰

希臘雅典熱浪爆野火「衝向度假勝地」　緊急救出夏令營1200兒童

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

生活熱門新聞

LINE「5款免費貼圖」限時下載

杜蘇芮最快3天誕生　周末變天

單親媽養2兒　繳不出房租遭趕！幼子：又要睡公園嗎

《木曜4》何時跌落神壇？鐵粉曝關鍵：全因「他」

妹子內褲都黃的！外宿才驚覺1事　正確洗法曝光

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

春水堂105元薯條　份量讓她傻眼

王小姐也去參加716遊行！曬V領辣照：現場人很多

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

「4生肖」鹹魚大翻身！未來45天超狂運勢曝

傳奇女星第1個柏金包　捐台灣921賑災

客凌晨問有芋圓嗎？老闆回答、客超怒

日本行「團費1人4萬」全他出！男苦惱：怎向女友討

男友0思考「說她很普通」超衝擊！網狂勸放生

更多熱門

相關新聞

出席5億高中生街頭求真相遊行　高大成：有人假冒

出席5億高中生街頭求真相遊行　高大成：有人假冒

台中5億高中男命案經台中地檢署偵結，涉有重嫌的夏姓男子殺人罪不起訴，此案已進入法院審理程序，法醫高大成表示不再發表任何言論，但「關心者」似乎還不罷休，有網路傳出高大成7月16日將出席上街頭求真相的遊行，高大成聞訊相當氣憤，深夜在臉書發出聲明，請立即停止假冒行徑，否則將構成偽造準私文書罪。

即／5億高中生案偵結　高大成：一定聲請再議

即／5億高中生案偵結　高大成：一定聲請再議

未經核准供土葬埋藏骨灰　他挨罰30萬拒繳下場曝

未經核准供土葬埋藏骨灰　他挨罰30萬拒繳下場曝

5億高中生死因引發抗議　高大成說話了

5億高中生死因引發抗議　高大成說話了

5億高中男律師請檢方速驗心臟、針孔旁皮膚

5億高中男律師請檢方速驗心臟、針孔旁皮膚

關鍵字：

紅茶罐茶罐骨灰早餐茶

讀者迴響

熱門新聞

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

23人吃冰食物中毒！高雄冰店遭停業

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

信用卡遭盜刷30萬！　徐凱希提醒「網購1習慣」風險高

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

網揭「蒟蒻講幹話」過去影片4疑點：一直在暗示

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

LINE「5款免費貼圖」限時下載

「這品牌」牛仔褲跌落神壇！鄉民曝原因：穿的都大叔

杜蘇芮最快3天誕生　周末變天

曾雅蘭被疑「整到認不出」　各角度全PO：拍出來真的都不一樣

「4G升5G」吃到飽499元超划算？網曝問題：別傻了

單親媽養2兒　繳不出房租遭趕！幼子：又要睡公園嗎

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

異國閨蜜聯手吸「金」　老司機排隊等3P

更多

最夯影音

更多
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了
館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

倪安東、管罄婚禮浪漫合唱　甜誇老婆：妳好漂亮！

倪安東、管罄婚禮浪漫合唱　甜誇老婆：妳好漂亮！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面