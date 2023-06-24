被指出席5億高中生上街頭求真相　高大成深夜發文：有人假冒

▲▼網路傳出高大成將出席5億高中生上街頭求真相的遊行，高深夜發文表示遭人假冒。（圖／高大成臉書提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中5億高中男命案經台中地檢署偵結，涉有重嫌的夏姓男子殺人罪不起訴，此案已進入法院審理程序，法醫高大成表示不再發表任何言論，但「關心者」似乎還不罷休，有網路傳出高大成7月16日將出席上街頭求真相的遊行，高大成聞訊相當氣憤，深夜在臉書發出聲明，請立即停止假冒行徑，否則將構成偽造準私文書罪。

轟動全台的5億高中男命案，台中地檢署根據種種科學證據研判，夏男殺人部份不起訴，但婚約部份則是依偽造文書罪起訴，死者家屬委託的律師許哲維非常遺憾，因為檢方還是沒有針對家屬質疑的部份作出釐清，高大成則是大感無奈，他從專業角度所提出的疑問，都不被檢方採信甚至查證，「該說都說了」，以後不會再發表看法。

不料，昨晚網路po出高大成頭貼和留言，高將出席「5億高中男上街頭求真相」的遊行，還會上台致詞，底下馬上就有機警的網友留言「高法醫都叫大家不要去遊行，還會在此評論」，質疑遭人假冒。

果然，立即釣出高大成深夜在臉書聲明，「有人居然假冒我的名義發言，請立即停止」、「刑法第210條規定，偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑」，「該不實言論可構成偽造準私文書罪，請珍惜言論自由，尊重他人」。

高大成辦公室也回覆，那是非常奇怪的一個群組，高大成醫師、許哲維律師都不認識，也非家屬親友授權組成；不過，高醫師也不接受媒體訪問釋疑。