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5億高中男驗不出千種毒藥物　律師請檢方速驗心臟、針孔旁皮膚

▲▼賴母委託的律師許哲維要求檢方盡速化驗針孔附近皮膚有無毒藥物。（圖／ETtoday資料照）

▲賴母委託的律師許哲維（右2）要求檢方盡速化驗心臟、針孔附近皮膚有無毒藥物。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中5億高中男墜樓死亡至今仍疑點重重！盡管台中地檢署6日發布新聞稿指出，賴男死因符合高處墜落，且經過1000多種的毒藥物反應檢驗，法醫未在賴男體內驗出毒藥物反應等語，但賴母的委託律師許哲維6日結束偵查庭後表示，他在法庭上再度向檢方強調上周新提的新事證，希望盡速查明，法醫高大成也說，必須盡快化驗針孔及心臟的鉀與氯離子濃度含量超標問題，否則就失去破案先機了。

▲▼賴母委託的律師許哲維要求檢方盡速化驗針孔附近皮膚有無毒藥物。（圖／ETtoday資料照）

高大成日前舉出死者身上4處疑點，包括右手有4處不明針孔、左手腕淤青、嘴巴內有傷、頸部有勒痕等，從這些跡證研判，他殺成分極高，且有共犯。

▲▼賴母委託的律師許哲維要求檢方盡速化驗針孔附近皮膚有無毒藥物。（圖／ETtoday資料照）

他高度懷疑，死者被人以沾有揮發性麻醉劑遮住口鼻，因此嘴巴內有傷，為了不讓死者掙扎，有人以腳或其他物品壓住死者左手腕，有人用手或其他物品勒住脖子，所以這2處才留下傷痕，最重要的是針孔，就是凶嫌為了注射藥物，所留下的痕跡。

雖然檢方發布新聞稿表示，經法醫研究所出具解剖鑑定報告，顯示死者之死亡原因符合高處墜落，造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡。另死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見之毒藥物反應（共驗1000餘種）。

高大成表示，賴男經抽血檢驗後，血氧濃度低，但二氧化碳卻不高，這代表賴男是急速死亡，他懷疑可能遭使用揮發性麻醉劑，昏迷後再遭注射磷酸鉀或氯化鉀等藥物，法醫檢驗不出毒藥物反應，有可能是注射量少，很快就被稀釋掉。

他說，目前應把握先機處理針孔及心臟的鉀與氯離子的濃度含量超標問題！主要是打針的部位周圍有明顯的出血是生前打的，送到急診室已有死亡，不會有周邊的出血，是死後注射，即使有針孔，它的周邊也不會出血。

許哲維獲悉針孔周遭毒藥物殘留的重要性，因此昨天出席第三次偵查庭時，已在法庭上向檢方再度強調其重要性，希望盡速化驗針孔周遭的皮膚。

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