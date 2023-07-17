走進北京廣播集團錄製間！　東森總裁王令麟：音樂助力兩岸交流

記者蔡儀潔／北京報導

大陸參訪之旅期間，東森集團總裁王令麟赴北京廣播集團展開交流，並進入直播間現場感受節目錄製。在了解到北廣曾主辦「校歌會」活動時，王令麟表示，音樂無邊界，能更好地促進兩岸文化交流，希望未來台灣和大陸年輕人能有機會，一起透過歌唱交朋友。

▲東森集團總裁王令麟一行人與北京廣播集團總經理金鵬（右）走進北廣辦公室。（圖／記者蔡儀潔攝）

王令麟、東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿等一行人，近日前往位於朝陽區的北京廣播集團，了解融媒體整合和全媒體零售等。北京廣播集團總經理金鵬、北廣合意國際文化傳媒總經理朱紅等負責帶隊參觀。

▲北京廣播電視台現有10套電視節目、7套廣播節目以及「北京雲」市級技術總平台、北京時間、聽聽FM等新媒體平台。（圖／記者蔡儀潔攝）

據介紹，北京廣播集團有限公司(RBC）是北京廣播電視台台屬一級企業，成立於1992年11月，業務範圍覆蓋基金投融資、廣播電視節目製作、廣告營銷、廣播購物、新媒體運營等，員工共有630人。

王令麟受邀進入北京廣播集團的「心臟」，即總控室。朱紅介紹道，按規章要求，8秒沒有聲音就代表出現重大播放事故，總控室負責對每個頻道進行監測，偵測到斷訊會立刻示警，以保障各節目中心順利運作。

▲▼聽聽FM錄製間。（圖／記者蔡儀潔攝）

北廣集團還推出了音頻新媒體運營平台「聽聽FM」，聯合近200位主持人共同打造，下載量突破2000萬，在大陸同業產品中高居第二名。

王令麟一行人走進「聽聽FM」錄製間，運營總監孫鵬介紹說，此處是三位一體的空間，分為訪談區、直播區及綠幕區，冬季奧運會冠軍就曾到場受訪；辦公室則採取開放式設計，提供員工更寬闊的工作環境。王令麟則回說，東森也提供桌上型升降台，保障員工的身體健康。

▲交流現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

參訪過後，王令麟與北廣集團進行深度交流。全媒體零售平台「北廣家購」CEO辛京宣，與王令麟熱烈討論了對購物頻道的看法。據悉，北廣家購公司隸屬北京廣播電視台，成立於2014年12月，在廣播、電視、網站等多媒體平台提供零售業務。

王令麟談話中強調，東森在打造電商購物時，對產品品質要求非常嚴格，販售其他品牌商品時會進行審查，對待自家產品更是「用生命在捍衛」。

▲王令麟在分享對新媒體運營、電商等領域的看法。（圖／記者蔡儀潔攝）

談及新媒體運營，王令麟表示，過去數十年各領域不斷被迭代，發現年輕人越來越不愛看電視，因此開始積極轉型，成立了東森新媒體ETtoday，現如今日均流量已有約1800萬，若以兩岸人口差距約60倍來算，相當於有10.8億大陸流量。

金鵬聽後表示驚嘆，並在緊接著的介紹中，分享了與中國青年報社共同主辦「新時代大美青春校園歌曲大會」的經歷，其中就有來自台灣的選手，當時活動聲量爆發，揭曉儀式當天有超過163.7萬網友在線觀看。

王令麟認同道，音樂是非常好的交流方式，譬如今年台灣的五月天到北京「鳥巢」體育場開演唱會，反響相當熱烈，希望台灣年輕孩子明年也有機會來北京交流，兩岸青年一起歌唱交朋友。

▼王令麟（右）、金鵬（中）、馬詠睿（左）合影。（圖／記者蔡儀潔攝）