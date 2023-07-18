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5星座吵架「最愛翻舊帳」！天蠍超會記仇　句句戳痛點只能認輸

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲你的另一半也是超會翻舊帳的吵架王嗎？（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

情侶吵架、職場紛爭、或是朋友爭執三不五時在生活中上演，有些人較嘴笨，每次吵架就像「啞巴吃黃蓮」；有人卻伶牙俐齒、一點點小事都記在心裡。占星YouTuber安德魯的賤聲房就點名5個星座最愛翻舊帳，有的不是故意的、有的卻是慣性這麼做，雖說吵架也算是種溝通，但最怕翻舊帳讓爭執一發不可收拾。

安德魯點名5星座吵架「最愛翻舊帳」，在參考自己的太陽星座外，一定要把代表內在情緒的月亮及發脾氣模樣的火星參考進去：

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1.牡羊座

吵架翻舊帳並非牡羊座的本意，本屬「戰神」的他吵架絕對要吵贏、氣勢不能輸，但時常因為自己太衝動而講出些容易後悔的話。雖說他的情緒時常來得快去得也快，很多事情金魚腦記不住，但唯獨在吵架時靈感特別多，口無遮攔、什麼話都說得出口，一旦翻舊帳就是情緒已經失控了。

牡羊座除了逞口舌之快想要贏、扳倒對方外，另一個純粹是出自於在談戀愛時容易有「比較」心態，不解「你也這樣，為什麼我不行？」「對你這麼好，怎麼可以這樣對我？」因此當聽到他講出難聽話千萬別往心裡去，也別跟他計較，因為牡羊座常在氣完後，才驚覺自己說話很過分。

2.天蠍座

屬於感覺派的天蠍座，對於好的、壞的感覺都會牢牢記得，一旦你「惹到他」就會深深地刻在腦海裡。吵架時他理性有邏輯，雖然話不多，但說出口的每一句都能戳到你痛點。平時對於看不順眼的事情當下能忍住不發火，卻會記在心裡等到吵架時一次搬出來，以「冷靜的翻舊帳」吵架方式很少輸，還會讓你覺得他有理「自己真的該檢討」，就是要你心甘情願認輸。

▲▼5星座吵架「最愛翻舊帳」！天蠍超會記仇　句句戳痛點只能認輸。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

▲天蠍座會在吵架時把你過去做過的事都列出來，讓你心甘情願地認輸。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

3.巨蟹座

無論是好的或壞的回憶巨蟹座都記在心裡，也是一個委屈往肚裡吞的星座，很多時候戰火還沒爆發，根本不知道他為了「哪件事情」不開心，尤其是巨蟹男更是如此。得看他有沒有辦法將不好的事情自行消化掉，若沒辦法過自己這關，一碰到不愉快、吵架時所有回憶會一次湧上心頭、歷歷在目。

巨蟹座會因此陷入漩渦中，失去理智甚至有自憐傾向，認為「你不懂得珍惜、怎麼可以這樣對我？」而滿腹委屈，在翻舊帳時總是以自我為出發點，加上天生細膩敏感的個性，因此會很糾結。所以對於他吵架時愛翻舊帳不要過於苛責，他只是想得到你多一點在乎與愛。

4、5.金牛座、處女座

別看他們脾氣好，其實只是外表冷靜、急在心裡，真的脾氣失控爆發力非常驚人。金牛座有自己的堅持與原則，一旦觸碰到底線絕對會記在心裡，尤其是被逼著做他不想做的事情。有人覺得金牛座愛鑽牛角尖與固執，事實上只是他不想改變處事的方式，通常吵架時翻的舊帳都是他不願意妥協、被逼做的事，選擇在吵架時通通翻出、一吐為快。

至於處女座同樣非常有原則，也希望別人能照他規矩走，只要破壞這原則，他就會想改變你，當這錯誤一再發生，就是在提醒他「你曾做過的蠢事」。吵架時處女座屬於邏輯一族，不會亂發脾氣卻會跟你爭輸贏，只要站得住腳就絕不會罷休。

必須知道金牛座與處女座平時話不多，都是睜一隻眼閉一隻眼，一旦打開「嘮叨囉嗦」的開關，絕對讓你吃不完兜著走。

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