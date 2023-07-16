關鍵15天！3星座衰事曝光　一招化解

▲小孟老師提醒，雙魚座感情受阻，自信減弱。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師15日提醒，未來15天，獅子座、雙魚座和牡羊座注意衰事，壓力大，隨身攜帶黃紙能渡一切災厄。

TOP 3：牡羊座－壓力過大、與人衝突

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你的壓力過大，在理想與現實面無法平衡，造成內心很多的衝突，有時會間接影響工作表現及人際關係。

建議：學會管理和調節行動力，以避免造成壓力過大與人衝突，也要避免過度理想化或過度樂觀，才能有效處理個人轉變和成長的問題。

TOP 2：雙魚座－感情受阻，自信減弱

土星逆行本命宮，下半月與伴侶的關係較為緊張，許多事情無法有效溝通，對自我認知模糊，同時也變得不太有自信。

建議：做好自我反省，提升溝通和適當的妥協，同時也尊重他人的需求和觀點，並靜心思考自己的決策問題是否合宜。

TOP 1：獅子座－不夠理性、爛桃花多

金星和愛神星成二分相，太陽和冥王星成二分相，下半月會有爛桃花，或一見鍾情的情況，人際關係也要注意小人。有伴侶者，則容易犯不好的桃花，造成感情不和睦的現象。

建議：接受現實生活的狀況，培養冷靜和理性的態度，建立健康且良好的溝通，並尊重自己與他人的需求。