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明年健保總額成長率上限4.7％！薛瑞元掛保證「保費不漲」

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國發會今（17）日審查「113年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」，核定明年總額成長率上限為4.7%。衛福部長薛瑞元表示，衛福部原本送審的高推估是5%，雖然與目標值有些許落差，但明年的安全準備金仍有1個月，因此健保費與費率都不會更動。

健保總額上下限是各界長年關注的焦點，每年4月衛福部都會將下年度的總額範圍草案送健保會審查，待部長核定後才會報行政院，時間落在5、6月；完成審查程序後才會再交由健保會討論年度總額協商及分配，包括各部門總額成長率、其他預算成長率等。

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今年衛福部改變計算方法，將「健保醫療服務成本指數改變率（MCPI）」從2年平均值改為4年，以避免景氣循環落差，但當時計算出的低推估為1.053%、高推估為4%，引發醫界不滿被「砍」150億。後由衛福部次長周志浩保證，會在考量物價、新藥等成本，「努力爭取行政院支持明年健保費用成長率不低於4%」才弭平風波。

近日衛福部送出的總額成長率也是按舊制計算，低推估與高推估分別為2.621%至5%，健保總額介於8581億至8750億元，國發會最終審查成長率僅高推估略降，從5%減到4.7%，但因健保安全準備金仍未跌出一個月的安全水位，因此明年保費不會調漲。

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