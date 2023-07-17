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快訊／23人吃冰食物中毒！高雄知名冰店遭勒令停業+罰30萬送辦

▲高雄知名冰店遭勒停停業。（圖／翻攝自Google Maps）

▲高雄知名冰店遭勒停停業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黃小姐12日到苓雅區一家剉冰店消費，一家11人都出現腸胃不適，嚴重還出現血便，事件揭發後，有網友表示，小孩也因此腎衰竭住進加護病房。衛生局統計，截至17日晚間10點，共有23人因症就醫，食材與患者檢體都驗出沙門氏桿菌，將依法勒令停業並處新台幣30萬元罰鍰。

受害者黃小姐在PTT發文表示，12日到苓雅區一間知名剉冰店消費，總共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。

沒想到文章一出後，有一票受害者也紛紛表示，12日也前往這家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰，吃下肚後也很不舒服，有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房。

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局14日前往冰店稽查，發現店家地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，當時就責令業者停業1週至7月21日並確實改善。

根據衛生局最新統計，截至今(17日)晚間為止，共計有23人因症就醫。衛生局表示，八寶冰食材與患者檢體都檢出沙門氏桿菌，事證明確，本案將依食安法41條第1項第4款，勒令停業併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。

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