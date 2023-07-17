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60億打造！北流啟用不到3年牆面龜裂　網友諷：營造古蹟風？

▲▼北流磁磚脫落牆面裂縫。（圖／翻攝自我是崴爺）

▲北流磁磚脫落牆面裂縫。（圖／翻攝自我是崴爺）

記者楊惠琪／台北報導

台北市政府造價60億元、2020年才完工啟用的台北流行音樂中心，完工啟用不到3年，就被知名網紅發現建築物外牆龜裂、磁磚剝落、牆面斑駁，質疑這種品質連社區管委會驗收都不會過關。北流執行長梁序倫今（17日）回應，去年就發現建築高處的牆面有白華、磁磚掉落情況，今年因天氣經常出現爆熱又暴雨情況，導致狀況更嚴重，將與市府新工處討論修繕作業。

臉書粉專「我是崴爺」分享一系列北流磁磚剝落、牆面斑駁、外牆龜裂的照片，崴爺發文指出，周日（15日)首次到台北流行音樂中心，明明是2020年才落成的建築，「眼前都是破破爛爛的硬體」，還強調應該不是自己龜毛，「不要告訴我，這是在營造一種古蹟風，或是致敬第三世界國家」，還說這種品質連社區管委會驗收都不會過關。

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▲▼北流磁磚脫落牆面裂縫。（圖／翻攝自我是崴爺）

▲北流磁磚脫落牆面裂縫。（圖／翻攝自我是崴爺）

此貼文引發網友嘲諷：「真的好掉漆！」、「柯文哲執政，品質有保證、」、「北高差距越來越大了」、「高雄人笑著路過」、「確定這是2020好的？怎麼感覺好像2000年」、「真的太誇張了，誰驗收的？告訴我，我保證不打他！」、「這是歷史古蹟嗎？」。

梁序倫今接受媒體聯訪表示，去年高處牆面就出現白華現象與磁磚掉落，當時都一一記錄，近期天氣爆熱又暴雨，一下熱一下冷，外牆又是馬賽克磚，遇到劇烈天氣比較容易受損，針對2公尺以下的牆面，會請人員儘速修繕處理，預計一周內修繕完畢；至於超過2公尺以上的部分，因為量體太大又高，將與新工處討論如何修繕。

針對外界質疑完工啟用不到三年就出現磁磚剝落等情況，是否驗收不夠確實？梁序倫回應，相信當初驗收都是照相關的流程走，但進駐的北流團隊只負責經營，相關工程專業可能要問工務單位比較準確。

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