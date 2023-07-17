　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17歲少年遭誤逮頭縫17針！呂秋遠控警「至少涉2罪」：願免費幫提告

記者閔文昱／ 綜合報導

彰化縣埔鹽鄉一名17歲新住民少年4日傍晚騎腳踏車返家途中，遭便衣員警誤認為逃逸勞工追捕，少年以為遭綁架奮力掙扎，結果撞上耕耘機頭破血流縫了17針。事後彰化縣警局雖火速進行懲處，但知名律師呂秋遠痛批，這3名警員至少涉嫌妨害自由、傷害罪等，願意免費幫助少年提告「讓司法還他公道就好，不需要這樣的無謂賠償。」

針對這起案件，警方坦承，在值勤過程中，沒帶密錄器、未穿制服，也沒有出示任何的警察證件，值勤的時候有疏失。對此，呂秋遠認為，這不是疏失的問題，而是違法的問題，「根據警察職權行使法第4條規定，『警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。』」

▲彰化埔鹽鄉一名17歲青少年被警方誤認為逃逸外勞。（圖／民眾提供）

▲彰化埔鹽鄉一名17歲青少年被警方誤認為逃逸外勞。（圖／民眾提供，下同）

呂秋遠表示，警方為了緝捕所謂的非法外籍勞工，在「盤查」這名少年時，根本就已是違法行為，少年也無法確定這3名壯漢究竟是歹徒還是警察，而且警察根本就不是隨機盤查，而是看對方「長得像」他們想要逮捕的非法外勞，所以才會直接上前想要武力壓制，卻渾然不知道自己認錯人，「這件事，對我來說，只有滿滿的憤怒。」

呂秋遠痛批，這3名警員不穿制服、不出示服務證、警徽、不帶密錄器，而且是所長帶隊抓人，這代表了這幾個人在值勤時，根本不在乎法律規定，若當下沒有路邊的攝影機拍到影像，說不定還會出現「歹徒拒捕、警方認真值勤」的說法，甚至會有「警察先生好辛苦、不然哪天歹徒傷害你，你就不要報警」之類的酸言酸語出現。

▲17歲少年遭彰化警誤抓，臉部出血縫17針超巨傷口，傷勢照曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲17歲少年遭彰化警誤抓，臉部出血縫17針。

呂秋遠強調，依法值勤是最基本的要求，更別說只因為警方的外貌歧視，認定對象是所謂的「非法外籍勞工」，就可以用三名警力壓制一名手無寸鐵的少年，「有沒有種族歧視、有沒有非法執勤？在冗長的過程中，又怎麼可能沒有機會讓警方出示證件、表示身份、說明理由？而讓少年直覺認為，這是綁架？」

呂秋遠質疑，現在這三名警員，至少涉嫌妨害自由、傷害罪等，不符合盤查程序、不穿制服、不給證件，最後一個幫忙家計的單親17歲少年，就這麼被打得頭破血流，「請問彰化縣政府，應該如何給這個家庭一個交代？申誡？賠償醫藥費？」

「我覺得不必了。」呂秋遠直言，如果少年願意來台北找他，他願意免費幫助這個孩子提告，讓司法還一個公道就好，不需要這樣的無謂賠償，「不要這樣欺負沒有資力的單親家庭，我們不能就這樣算了。否則，下一個受害者，就會是我們。」

ET快訊
柯震東又意外濺血！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

17歲少年遭誤逮頭縫17針！呂秋遠控警「至少涉2罪」：願免費幫提告

快訊／國1北上117K事故「8車追撞」　車流回堵2公里

快訊／台61蘆竹段橋下「驚見女屍」！疑遭人丟包死因不明

快訊／湖口驚傳移工砍人2傷　警脖子遭砍「傷口達20公分」濺血送醫

軍情局校級女軍官「驚爆洩密」被函送！　士林地檢署出手了

賓士無視指揮加速硬闖　警肉身追車攔截「霸氣逼退」驚險影片曝光

新竹人快關窗！　新豐掩埋場又燒了「一根大火柱」黑煙狂竄

快訊／新北婦疑父親過世崩潰　高處墜落撞破雨遮…重摔落地亡

剛上完大夜班！護理師回家路上噴飛「自撞行道樹」身亡

2孩搭乘公車下錯站...糊塗爹竟未察覺　警半小時內尋獲助團圓

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭　最後身影曝

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

17歲少年遭誤逮頭縫17針！呂秋遠控警「至少涉2罪」：願免費幫提告

快訊／國1北上117K事故「8車追撞」　車流回堵2公里

快訊／台61蘆竹段橋下「驚見女屍」！疑遭人丟包死因不明

快訊／湖口驚傳移工砍人2傷　警脖子遭砍「傷口達20公分」濺血送醫

軍情局校級女軍官「驚爆洩密」被函送！　士林地檢署出手了

賓士無視指揮加速硬闖　警肉身追車攔截「霸氣逼退」驚險影片曝光

新竹人快關窗！　新豐掩埋場又燒了「一根大火柱」黑煙狂竄

快訊／新北婦疑父親過世崩潰　高處墜落撞破雨遮…重摔落地亡

剛上完大夜班！護理師回家路上噴飛「自撞行道樹」身亡

2孩搭乘公車下錯站...糊塗爹竟未察覺　警半小時內尋獲助團圓

好市多「經典熟食」又上架了！女客回家秒嗑半盒　會員評價曝光

林宥嘉發文遭丁文琪吐槽「以為是長輩」　神回2字超撩：嗑到了！

不愧是韓國瑪丹娜！53歲嚴正化曬「超狂川字腹肌」釣出一排藍勾勾讚爆

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」　絕美現場曝光

17歲少年遭誤逮頭縫17針！呂秋遠控警「至少涉2罪」：願免費幫提告

韓國賞楓　感受浪漫的詩情秋意

希臘神話古文明　浪漫愛琴海跳島遊

一生必遊！在北歐與幸福極光相遇

「澳門teamLab超自然空間」　震撼新作

澳門美學之旅　澳門國際藝術雙年展2023

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

相關新聞

17歲少年「縫17針傷勢照」曝！超深血口橫跨左臉

17歲少年「縫17針傷勢照」曝！超深血口橫跨左臉

彰化縣埔鹽鄉一名17歲少年3日騎腳踏車要去種田，經過埔鹽番金路時，竟遭警方「認錯人」當成逃逸移工逮捕。少年過程中奮力掙扎撞上耕耘機，臉部頓時遭劃傷裂開一道大口，送醫縫合17針，透過傷勢照可發現，少年的傷口一路從左耳旁橫跨至顴骨，令人怵目驚心。

3.8萬人可領2200元　這戶24口賺翻

3.8萬人可領2200元　這戶24口賺翻

又是139縣道　女騎士失控甩飛亡

又是139縣道　女騎士失控甩飛亡

警亂抓人！17歲少年曾獲自強兒童獎

警亂抓人！17歲少年曾獲自強兒童獎

貨車煞車不及釀禍！自小客撞護欄翻2圈半落地

貨車煞車不及釀禍！自小客撞護欄翻2圈半落地

關鍵字：

呂秋遠17歲少年彰化埔鹽

讀者迴響

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭　最後身影曝

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭　最後身影曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面