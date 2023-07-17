17歲少年遭誤逮頭縫17針！呂秋遠控警「至少涉2罪」：願免費幫提告

記者閔文昱／ 綜合報導

彰化縣埔鹽鄉一名17歲新住民少年4日傍晚騎腳踏車返家途中，遭便衣員警誤認為逃逸勞工追捕，少年以為遭綁架奮力掙扎，結果撞上耕耘機頭破血流縫了17針。事後彰化縣警局雖火速進行懲處，但知名律師呂秋遠痛批，這3名警員至少涉嫌妨害自由、傷害罪等，願意免費幫助少年提告「讓司法還他公道就好，不需要這樣的無謂賠償。」

針對這起案件，警方坦承，在值勤過程中，沒帶密錄器、未穿制服，也沒有出示任何的警察證件，值勤的時候有疏失。對此，呂秋遠認為，這不是疏失的問題，而是違法的問題，「根據警察職權行使法第4條規定，『警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。』」

▲彰化埔鹽鄉一名17歲青少年被警方誤認為逃逸外勞。（圖／民眾提供，下同）

呂秋遠表示，警方為了緝捕所謂的非法外籍勞工，在「盤查」這名少年時，根本就已是違法行為，少年也無法確定這3名壯漢究竟是歹徒還是警察，而且警察根本就不是隨機盤查，而是看對方「長得像」他們想要逮捕的非法外勞，所以才會直接上前想要武力壓制，卻渾然不知道自己認錯人，「這件事，對我來說，只有滿滿的憤怒。」

呂秋遠痛批，這3名警員不穿制服、不出示服務證、警徽、不帶密錄器，而且是所長帶隊抓人，這代表了這幾個人在值勤時，根本不在乎法律規定，若當下沒有路邊的攝影機拍到影像，說不定還會出現「歹徒拒捕、警方認真值勤」的說法，甚至會有「警察先生好辛苦、不然哪天歹徒傷害你，你就不要報警」之類的酸言酸語出現。

▲17歲少年遭彰化警誤抓，臉部出血縫17針。

呂秋遠強調，依法值勤是最基本的要求，更別說只因為警方的外貌歧視，認定對象是所謂的「非法外籍勞工」，就可以用三名警力壓制一名手無寸鐵的少年，「有沒有種族歧視、有沒有非法執勤？在冗長的過程中，又怎麼可能沒有機會讓警方出示證件、表示身份、說明理由？而讓少年直覺認為，這是綁架？」

呂秋遠質疑，現在這三名警員，至少涉嫌妨害自由、傷害罪等，不符合盤查程序、不穿制服、不給證件，最後一個幫忙家計的單親17歲少年，就這麼被打得頭破血流，「請問彰化縣政府，應該如何給這個家庭一個交代？申誡？賠償醫藥費？」

「我覺得不必了。」呂秋遠直言，如果少年願意來台北找他，他願意免費幫助這個孩子提告，讓司法還一個公道就好，不需要這樣的無謂賠償，「不要這樣欺負沒有資力的單親家庭，我們不能就這樣算了。否則，下一個受害者，就會是我們。」