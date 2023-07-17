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大陸 大陸焦點 特派現場

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是「地球新物種」　登國際期刊

▲▼廣西一17歲少年發現新物種：卷肢華石蟹。（圖／翻攝自微博）

▲廣西一17歲少年發現新物種-卷肢華石蟹。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西玉林一17歲少年張逸軒去年，在容縣都嶠山某個山澗發現了幾隻螃蟹，憑借著敏銳的洞察力，張逸軒帶了7隻回家，在顯微鏡下解剖觀察之後發現，這種螃蟹跟同屬的其他物種相比，雄性腹肢末端比較狹窄而且邊緣外翻。通過查閱大量的文獻，他從形態學的角度鑑定，認為這種螃蟹是一個地球「新物種」。

據《快科技》報導，17歲的你在做什麼？有人已經發現了新的物種，還登上了國際期刊。張逸軒是廣西玉林高中的的一名高三學生，受農村長大的爸爸的影響，從小就喜歡魚蝦蟹，父母也經常帶他去戶外領略大自然，放了寒暑假在平南老家更是出門就能捉魚捉蝦。

為了鼓勵孩子，張逸軒的父親特意給他買了一台顯微鏡，他的房間裡也擺滿了各種昆蟲、蝦、魚，以及各種各樣的蟹。

去年，張逸軒在某個山澗裡發現了幾隻螃蟹，感覺和別的淡水蟹不同，就帶回7隻，在顯微鏡下解剖觀察，發現牠和同屬的其他物種相比，雄性腹肢末端比較狹窄，而且邊緣外翻，查閱大量文獻後認為這種螃蟹是一個新物種。

他聯繫到了南昌大學鄒節新副教授，並將標本寄往南昌，還提供了相關生活環境、產地等資料，結合基因分子檢測，這種螃蟹最終被確定為新物種。鄒節新副教授團隊將這一發現撰寫成論文，發表於國際期刊Zookeys。

論文將廣東和香港的鰓刺隱溪蟹修訂為鰓刺華石蟹，描述和命名了張軒逸在容縣發現的華石蟹屬新物種，「卷肢華石蟹」。據悉，張逸軒計劃明年報考生物方向的專業院校。

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