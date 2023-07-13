山洪爆發沒在怕！這群少年竟嗨玩「摸浪頭」　賭命影片PO網被罵爆

▲據信在馬來西亞的一群青少年將山洪爆發當作水上樂園玩耍。（圖／翻攝自TikTok／@amruljemat）

記者張寧倢／綜合報導

全球極端天氣加劇，近來美國、日本與印度都出現暴雨洪災，然而，網路上最近卻出現一段影片，一群青少年竟藉著山洪爆發時玩耍，站在坡道等待洪水來襲，直到他們「摸到浪頭」才逃跑，隨後不到10秒整條路已成為滾滾洪流。部分網友震驚表示，「山洪不是拿來玩的」、「萬一出事，還得要勞煩搜救人員救他們」。

@amruljemat Kepala air takleh bawak main dek original sound - Amrul

根據馬來西亞《新海峽時報》報導，TikTok網友@amruljemat於11日發布一段影片，並用馬來文寫道「親愛的，你們不該在激流玩。」畫面中有6名青少年在山路坡道處等待一場洪水來臨，他們並未提前避難，而是等到混著泥沙的洪流衝到他們面前時，伸手觸摸了一下泥水才趕緊逃到一旁，整段影片背景充斥著笑鬧聲。

而少年們逃開不到10秒後，整條山路已經成為洪流，影片後半段洪水不但越淹越高，水勢也變得更加洶湧湍急，不時也能看見有大型枯木隨著山洪一起被沖刷而下，可知現場情況相當危險，也因此這群少年們的行為遭到網友大力撻伐。

影片目前已迅速突破230萬次觀看數，超過7.9萬人按讚，2400多人留下評論。網友@idaman684留言寫道，「（像這樣的行為）很明顯，如果他們出了什麼事，就隨他們去吧。沒有必要去找他們。」另一名網友@normohdhanif則說，「這太可怕了，萬一他們出事，還得要勞煩搜救人員去救他們。」網友@mimosapudica83表示，「為什麼他們不把洪水當作一回事？我光是看影片就覺得很可怕。」