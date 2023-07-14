課文背不起來「用唱的」　山東13歲少年被封「小周杰倫」影片爆紅

實習記者高語璠／綜合報導

山東淄博13歲青年王爍然以「唱課文」在網路上爆紅。王爍然在國中時因背不出老舍的《草原》，嘗試編成歌曲，此後通過這種方式改編多篇課文，僅是演唱課文的影片，播放量就達到了上千萬。影片在網路上引起討論，有網友甚至讚其是「下一個周杰倫。」

王爍然從6歲就開始學習鋼琴，隨後又自學吉他、鼓等多種樂器，至今還學會編曲，開始嘗試音樂創作。

他說，「當時上國中時，學的第一篇課文是老舍的《草原》，這篇課文需要全文背誦，但是不知道該如何背，也背得不太好，所以就想嘗試一種創新的辦法，把它編成歌。」

在嘗試音樂創作的過程中，王爍然發現，編曲之後的課文唱出來很有意境，背誦不再是難題，同時也發現課文中文化、文學、文字都是特別令人嚮往的，它們都很博大精深。

▲山東淄博13歲青年王爍然以「唱課文」在網路上爆紅。（圖／翻攝微博）

王爍然改編的課文中，有經典散文、古文，也有古代詩歌和現代詩歌，他在校園活動中演唱這些歌曲後大受歡迎，老師們也將其融入教學，讓學生們通過音樂、影片等多種形式學習。

淄博市張店區第八中教師張曉莉說：「通過他的改編，跟著歌曲去學語文，把課文給唱出來，這種方式是非常新穎的，就吸引了很多孩子的興趣。」淄博市張店區第八中學學生閆沛志說：「讓背誦多了樂趣，提高背誦速度，還提升語文素養，還包括對音樂方面的興趣。」