花蓮跆拳道穿金戴銀！國際少年運動會大放異彩　勇奪2金1銀

▲花蓮跆拳道代表隊參加在韓國大邱舉行的國際少年運動會，奪得2金1銀佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

目前正在韓國大邱舉行的國際少年運動會，花蓮健兒再傳佳績，跆拳道代表隊派出四名選手參賽，分別是花崗國中林冠宇選手榮獲男子73公斤級金牌、國風國中胡巧妮選手榮獲女子68公斤級金牌及花崗國中林秉宏選手榮獲男子48公斤級銀牌選手，共獲得二金一銀，成績亮眼。其中國風國中徐禹莛選手在四強賽中以些微差距與銅牌差身而過大為可惜。

跆拳道運動項目在花蓮縣政府及花蓮縣體育會全力支持下，這幾年重要賽事都有不錯的佳績。跆拳道代表隊教練陳廖霞表示，非常感謝花蓮縣政府全力支持跆拳道運動，在花蓮廣設基層訓練站，更給予提供相關訓練器材與設備，培養三級優秀跆拳道人才，也鼓勵並提供經賽讓選手能夠到國外移地訓練，吸取更新的跆拳新知及經驗，讓選手更臻成熟。

▲國風國中胡巧妮選手榮獲女子68公斤級金牌。

此次獲得女子68公斤級金牌的國風國中胡巧妮選手，國中時期在基隆就讀，國二下因想精進跆拳道而轉學加入學校體育班學習跆拳道，身為初學者就讀體育班，十分辛苦，所幸在教練及學校班級導師細心的指導下才慢慢跟上了團隊的進度。更於今年四月榮獲12年全國中等學校運動會國中女生組63公斤級銅牌。

男子73公斤級金牌的花崗國中林冠宇選手，林冠宇小學6年級才開始接觸跆拳道，嘉里國小畢業後就讀花崗國中，雖然起步較晚，短短4年期間，就在各賽事屢創佳績。教練顏祥玶說，冠宇身體素質很好，在國小時只對籃球有興趣，邀請他來練習跆拳時他是相當排斥，甚至常掛病假不來練習。冠宇笑著說很感謝教練沒有放棄他以及對他的指導，上高中後會加倍努力希望未來在跆拳道賽場上繼續為花蓮縣爭取榮耀。

男子48公斤級銀牌的花崗國中林秉宏選手，在今年四月的112全國中等學校運動會也獲得一面銀牌，可以說是表現穩定成長。在這次韓國比賽之後與林冠宇選手立即要到泰國參加訓練及比賽，他很感謝花蓮縣政府的支持及教育部體育署的新南向計劃讓選手能夠到國外吸取寶貴經驗，也感謝慈濟運動醫學中心對選手的照顧。

國風國中徐禹莛選手雖然此次比賽僅闖進四強而以些微差距與銅牌差身而過，不過她今年入選「亞洲少年跆拳道品勢錦標賽」中華代表隊國手，即將於九月代表台灣出賽，她表示回去之後會加強備戰，更加努力，也期許能踢出好佳績。

