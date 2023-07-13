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南投驚見「限速5公里」號誌！眾人傻眼　老司機現身解答了

▲▼南投驚見「限速5公里」號誌！眾人傻眼　老司機現身解答了。（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院）

▲原PO見到「限速5公里」號誌，覺得很不可思議。（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣許多路段都有限速標誌，但這樣的速限你見過嗎？有網友指出，南投縣名間鄉一處路段設有限速標誌，但速限僅「5公里」，讓他看了當場傻眼。照片曝光後，許多人都感到不解，不料意外釣出老司機現身解答，引發熱議。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，稱南投縣名間鄉內庄巷一處路段出現「時速5公里」的限速標誌，他看到時大開眼界，忍不住直呼「這個就過分了喔...」許多網友難以置信，紛紛詢問確切地點，讓他決定附上Google Maps截圖，「大概在條路上，詳細位置我忘了」。

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▲▼南投驚見「限速5公里」號誌！眾人傻眼　老司機現身解答了。（圖／翻攝自Google Maps）

▲原PO貼出位置截圖，證明自己所言不假。（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院）

許多網友看完紛紛笑說，「這條路是不是只開放給烏龜走？」、「這要用爬的吧」、「是不是少了一個0」、「我阿嬤的輪椅都跑的比你快」、「哈哈我連走路都超速了」、「走路也不保險，不小心踢到石頭踉蹌一下，就會超速」。

其中，不少內行網友留言解答，「身為一名每天在這裡跑跳的砂石車司機，那塊時速限制牌，通常都在便橋前後」、「這是河床砂石車便橋的速限，濁水溪好幾處都有」、「這條是砂石車便道吧」、「這條是砂石車專用道，而且後面是只有二條輪子可過的便橋，一不小心就GG了」、「Google街景圖，前面是獨木橋阿，限速5公里，合理」。

▼限速5公里的標誌通常設立在便橋不遠處。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼南投驚見「限速5公里」號誌！眾人傻眼　老司機現身解答了。（圖／翻攝自Google Maps）

▼老司機貼出便橋畫面，證明限速標誌設立在不遠處。（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院）

▲▼南投驚見「限速5公里」號誌！眾人傻眼　老司機現身解答了。（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院）

 
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