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台灣大創付錢拿嘸貨虧2.7億　前日籍總座搞失聯判賠300萬

▲▼台灣大創百貨官網首頁。（圖／翻攝台灣大創百貨官網）

▲台灣大創百貨官網首頁。（圖／翻攝台灣大創百貨官網）

記者黃哲民／台北報導

日商台灣大創百貨日籍前總經理西谷晃司任內於2014年到2017年，跟台籍葉氏兄弟經營的3家公司簽約採購MIT商品，超乎常情預付近8成訂金卻僅拿到約2成的貨，造成台灣大創逾2.7億元損失，西谷被叫回日本調查但失聯6年至今，台灣大創主張西谷濫用職權構成背信、提告索賠300萬元，台北地院認定西谷違反公司經理人應盡的忠實義務與善良管理人注意義務，判他須照額賠償，可上訴。

台灣大創的日本母公司株式會社大創產業DAISO，經營4000多家跨國連鎖折扣店，標榜以均一價100日圓銷售各類雜貨與文具，2001年來台成立台灣大創百貨公司展店，2010年間將母公司亞洲地區統括部長西谷晃司（NISHIGAYA KOJI）調來台灣大創擔任副總經理，2013年1月升任總經理，是台灣大創最高決策者，西谷從2016年12月起，還陸續兼任日商大創美國子公司董事長、日本母公司執行董事等要職。

但2017年夏天，西谷被母公司發現疑利用職權搞鬼，同年11月解除他全部職務叫回日本接受調查，西谷卻人間蒸發。日、台兩地分別內部清查，揪出西谷涉透過採購交易A錢犯行，光是在台灣大創，西谷從2014年8月起，獨斷選定向跟他有私交的葉氏兄弟採購MIT商品，至2017年5月，共簽94份合約採購2333萬件MIT商品，相當於台灣大創15年銷售同類商品總額。

西谷並指示預付50%到80%訂金給葉氏兄弟的3家公司，94份採購契約總價4.8億餘元，預付款就高達3.7億餘元，但實際僅取貨不到1.1億元，且葉氏兄弟3家公司最後都倒了、人也跑路，造成台灣大創蒙受逾2.7億元呆帳損失。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

台灣大創先前對葉氏兄弟的3家公司各提告求償300萬元，均勝訴確定。台灣大創再提本件求償案，主張西谷晃司沒詳細調查葉氏兄弟3家公司的信用與履約能力，更無視公司法律顧問書面提醒高額預付貨款非常少見、對公司欠缺保障等警告，甚至在葉氏兄弟的公司遲遲沒交貨時，西谷仍指示繼續採購並預付貨款。

台灣大創認為西谷違反擔任經理人的忠實義務、受任人應負的善良管理人注意義務，已構成背信罪嫌，但台灣大創沒全額求償，僅針對1筆0交貨卻預付550萬餘元的採購案，要求西谷賠償其中的300萬元。因西谷根本不知去向、也從未提出答辯，台灣大創聲請一造辯論判決。

法官斟酌台灣大創與日本母公司在台灣與日本分別取得的勝訴判決，以及日商大創產業提出的陳述書，認定西谷晃司本件確實造成無法回收預付款的損害，判他應賠償台灣大創300萬元並依年利率5%加計利息，可上訴。

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