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台鐵明年公司化！董事會名單提報政院　首任董總條件出爐

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年元旦將公司化，首屆董事會成員已提報行政院，15名董事會成員中勞工董事占3人，據悉，未來董事長和總經理其中一人將外找專業人士，台鐵局長杜微則可望轉任首屆董事長或總經理。交通部長王國材表示，目前人選有幾個方案正在與行政院確認，希望能帶領台鐵邁向永續。

交通部長王國材今出席台鐵鐵路節一三六周年活動前受訪表示，台鐵明年轉型公司，目前正在籌組台鐵公司董事會成員以及董事長、總經理人選，目前人選有幾個方案仍在與行政院確認，希望能帶領台鐵邁向永續，另董事長和總經理要能跟工會溝通。

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針對台鐵公司首任董事長和總經理人選條件，王國材表示，未來董事長和總經理一定要有鐵路背景，對公司未來要有前瞻性看法，帶領台鐵走向下一個一百年，跟工會和員工溝通要充足，都是考慮對象。

另勞工董事3人名單也出爐，包括台鐵企業工會秘書吳長智、工會研究組長林佑哲、工會高雄分會理智長霍善屏。

至於推動台鐵明年公司化進程，王國材表示，公司條例補貼方案等大致都差不多，三、四級保養經費113年已經編列，基礎設施相關經費也都編列，另還有退撫金、偏遠小站補貼，目前剩票價沒有調整前的票差補貼這一項還在討論，希望趕快確定，明年預算要趕快送到行政院。

台鐵明年轉型公司化，明年元旦退休離職可領7個月優離優退金，工會憂心出現出走潮和退休潮，王國材表示，如果是屆齡退休就沒辦法，若是提早退休，台鐵公司值得員工留下來一起打拼，公司化過程中法規很多鬆綁，政府也提出多項補貼，尤其未來台鐵公司資產開發挹注本業，將非常有機會，開發將更有彈性，日本鐵道副業資產開發營收可佔到4成，希望台鐵同仁一起努力。

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關鍵字：

台鐵董事會公司董事長總經理交通部王國材

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