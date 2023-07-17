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「輔大陳若儀第二季」改攻前男友　復合2個月又為房產吵翻

記者黃翊婷／綜合報導

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，今年初因為流水席之亂的系列貼文，在網路上與無緣小姑大吵，掀起眾多關注。沒想到近日網路上出現「第二季系列文」，內容改攻前男友，2人復合，卻又為了房產問題鬧翻，只因為男方爸媽分家時，沒有將她這個「宛如女兒的未來媳婦」算進去。文章公開之後，很多網友認為女主角就是Kelly A；但也有人指出疑點，懷疑是自導自演的創作文。

「輔大陳若儀」第二季改打前男友。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲原PO的用詞、語句和流水席之亂的Kelly A十分相似。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社，下同。）

這起事件起初是由15日一篇公開於臉書「匿名2公社」的文章開始發酵，文章內容提到，原PO被上一段感情的前未婚夫及其家人傷得很深，前男友得知此事後，透過共同朋友再次聯繫上自己，並表明想要重新追求，她為了療癒情傷便答應了，「其實我跟這前男友在我大學時就認識，當年我跟他家人也都相處得還不錯，只不過因為一些問題而分開，只能說當時彼此都太年輕不懂事。」

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原PO接著說，前陣子男友爸媽給了一間位於板橋的37坪店面，男友弟弟也分到1500萬元，但不是她愛計較，而是男方爸媽曾經說過想生女兒，結果連生2個兒子，所以想把未來媳婦當成自己女兒疼愛，「但現在分家我這女兒卻什麼都沒有，我跟男友說希望能把店面改登記跟我共同持有，他卻敷衍我說一切等以後結婚再說，以後！以後！為什麼男人都要這麼自私？請問我該繼續這段看不到未來的感情嗎？」

文章公開之後，很快就有網友抓包，原PO根本就是上次流水席之亂的女主角Kelly A，並紛紛留言調侃，「這是番外篇還是劇場版呢」、「流水席的女主角」、「妳根本就是Kelly A啊哈哈哈！前未婚夫閃得好，希望新的這個男友也能頓悟」。

「輔大陳若儀」第二季改打前男友。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲原PO第二篇文章同樣在指責男友。

接著，原PO又在16日發文，指控和男友復合將近2個月，對方卻滿口謊言，約會還讓女生等，「這叫有把我放在心上？」如果真的在乎，就不會一直延遲去找代書處理房屋所有權的事情，「為什麼我這個女友要這麼卑微？」就算對方解釋遇到塞車，她也不聽還掛電話，讓男方直言「妳這樣我壓力很大」。

原PO抱怨，前未婚夫家人和男友的家人一樣，「現在是他們說話不算話a，我卻還要被不明就裡的酸民誤會貼上敗金女標籤！這世上難道真的沒有公理正義了嗎？」至於男友板橋那間店面，如果產權改成跟她共同持有，就算以後分手，她也會把店面賣掉和男友均分，不會占便宜，希望大家理性看待一切。

然而，大多數網友一連看了2集劇情，仍選擇站在男方這一邊，並紛紛留言調侃，「續集又出現了啊，怎麼有辦法把三觀養成這樣？這真是太厲害了」、「敲碗下一集」、「復合男友的家人什麼時後會看到新聞？期待小叔反擊」。

不過，也有不少網友質疑文章的真實性，認為自導自演的可能性很大，因為在第二篇文章2人的訊息中，男方在晚上7點14分表明會晚到20分鐘，接著2人就在30分鐘內密集傳訊息對話，但當時男方應該在開車趕路，怎麼可能有辦法打那麼一長串訊息，回覆還交代得十分詳細，根本就是故意寫給大家看的創作文，「LINE的紀錄裡面沒有快7點前約吃飯的通話或訊息，是沒有編輯好嗎」、「硬要，真難看」、「覺得是養流量的小品作文，背景人設還挺針對的」。

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