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媳會認床「不去家庭旅遊」　婆婆怒取消！一票搖頭：不是好理由

▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP） 

▲婆婆覺得原PO是故意不參加家庭旅遊。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「她有辦法為了這一點小錢搞得我好像千古罪人一樣！」一名女網友發文表示，婆婆日前想安排家庭旅遊，還要求大家都要參加，但她因為會認床，所以就告訴對方自己可能無法參與！豈料這個原因，卻讓婆婆很生氣，還因此取消旅遊。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，婆婆前陣子想要安排家庭旅遊，還要求大家都要參加，但是她就告訴對方「媽，我可能沒辦法參加，因為我會認床，我出去外面睡不慣別的床，沒關係，你們去就好，我可以不參加」。

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不料婆婆得知後，直呼「你是故意的嗎？」事後更跑去問原PO老公，確認原PO是否真的會認床，甚至直接取消旅遊。之後每當小姑回娘家，婆婆都會說原PO一定是故意不參加家族旅遊，也因為這樣，大家才無法一起出去玩。

原PO後來忍無可忍，便告訴婆婆「我有跟你說我會認床，這是真的，而且我有說沒關係，你們去就好，我沒關係！」結果之後她才知道，她惹怒婆婆的關鍵原因是「因為這樣她要多付錢，一次花多少錢，是全部的人平分」，如果她不去，婆婆就要多付一點。對此，她更傻眼直呼，「她有辦法為了這一點小錢搞得我好像千古罪人一樣！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「先不要問會不會認床這件事，難道不想去錯了嗎？用認床當理由難道不已經是給了婆婆一個好台階下了嗎」、「我怎麼看就是沒分擔費用造成的，去不去婆婆根本不在乎」。

不過更多網友則認為，「這麼認床所以平時也不出去玩，不在外過夜的嗎」、「我也會認床，但為了不破壞大家想出遊的興致，我會去，大不了不要睡」、「你也找一個好一點的理由」、「我也是會認床，但我還是會出去玩，總不能都不出門過夜吧！不出國、不蜜月」、「認床真的不是好理由，難道這輩子都沒出過國？沒在外過夜嗎」、「怎麼看都覺得是故意的耶」。

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