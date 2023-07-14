關門外管教幼兒園童「一哭半小時」　媽嗆鄰居：學壞你負責？

記者黃翊婷／綜合報導

一名女租客抱怨，鄰居很常因為就讀幼兒園的兒子不乖，就把孩子關在門外，一哭至少半小時，男友受不了跑去敲門，竟然還被對方媽媽罵，「小孩不教如果長大學壞了，你要負責嗎？」連外送員都看不下去出聲勸過，但這個狀況報警、找里長、找房東都沒用，最終她決定搬家，「早搬早清靜」。

▲鄰居媽媽常把小孩關在門外。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

女租客在爆料公社網站「匿名公社」發文表示，樓上鄰居的孩子即將升上幼兒園大班，但媽媽很常將孩子關在門外，一哭就是半小時以上，住對面的阿姨問過原因，媽媽說是小孩不乖才會處罰，「但大姐啊，妳是處罰整棟住戶吧！」因為住的地方是老舊公寓，沒有管委會，她向房東反映，還被要求不要多管閒事。

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女租客提到，有一次男友受不了跑去敲門，小孩的媽媽還責怪男友干涉她管教，反嗆「小孩不教如果長大學壞了，你要負責嗎？」他們又不是不讓媽媽教小孩，只是希望能在家裡教，媽媽覺得小孩哭鬧令人頭痛，鄰居們當然也會覺得吵，聽到孩子一直哭，大家都很頭痛。

「今天（指13日）還因為這樣跟外送員吵架，人家是擔心小孩安危，妳罵人家幹嘛？」女租客抱怨，他們報過警也找過里長，可是小孩身上沒有傷，媽媽也會在警察到場之前將小孩帶進門，甚至造謠她和男友對小孩不友善，「對他不友善，我們還會關心他、怕他危險嗎？從幼稚園小班關到現在都要升大班了，不就表示這種教育方式沒用嗎？」最後乾脆選擇不續租，租約到了就搬走，早搬早清靜。

文章公開之後掀起網友討論，大多數網友都不認同媽媽的管教方式，「關久了，有一天小孩就不見了，很危險耶！孩子會長大，哪天自己跑走，後悔也沒用」、「可以媽媽自己在門外，小孩在家哭嗎？鄰居真衰」、「關門外，萬一小朋友被拐騙走很危險的」。

還有網友建議女租客，除了報警以外，也可以打113或找社會局，幾次以後媽媽應該就不敢再這樣了，「直接打電話給社會局就好了啊，這樣的管教只會讓小孩心理有陰影跟不正常」、「打電話去113或警局報案，幾次以後這家人就不敢這樣教訓孩子了！他們家長可能會被叫去上親職教育」。

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