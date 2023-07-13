被嘴臭男網友嗆！她見「共同好友是老公」驚：現實中很客氣

▲嘴很臭的男網友怕老婆又話不多。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「現實生活到底是多不美滿需要在網路上發洩啊？」一名網友發文表示，她滑臉書時，發現有個男生嘴巴很臭，甚至還說「女人不乖就打，打不怕就X到她怕」。當時她好奇的查看這人的個人資料，結果發現兩人現實中其實認識，而對方反差之大讓她感到很訝異。

女網友在「匿名公社」上發文表示，她前陣子滑臉書時，發現有個男網友嘴巴很臭，動不動就問候別人爸媽，不然就是把性器官掛在嘴邊。某次她在新聞底下留言「讓女人一下又不會死」，結果那個男網友就回覆她「女人不乖就打，打不怕就X到她怕」。

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原PO直呼，她很討厭這種不尊重女性的人，所以就點開男網友頭貼，想看看這人是誰，豈料，對方竟和她有共同好友，而那人就是她老公，「一問之下是他（指老公）底下的工程師，而且我還認識！」但是這人在現實中明明超怕老婆，且為人客氣、話不多。

原PO透露，當時她在留言處與男網友對嗆，對方不但罵她三字經，還說她是「欠X的蕭雜某（瘋女人）」。得知男網友的真實身分後，老公也把對話截圖起來，直接當面詢問，想不到「隔天晚上他（指男網友、工程師）就打來跟我道歉了」。

原PO事後心想，這人「現實生活到底是多不美滿需要在網路上發洩啊？」她也常看到一些網友的頭貼放著小孩，但卻說些下流的言論，讓她覺得很噁心。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「壓力真的很大」、「應該是在現實生活中壓抑太久了」、「網路上下有雙重人格，這不是很正常的事嗎」、「現實世界中的魯蛇啊」、「這是一種發洩嗎」、「我懂，如同我網路上看似很好相處又有趣，但其實現實中的我是個不苟言笑又難相處的人」。