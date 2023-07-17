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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官員誤傳「穿絲襪等我」急辯：被病毒入侵！工作群組300人尷尬

▲▼湖南省直單位微信群出現不雅信息。（圖／翻攝自南華早報）

記者鄭思楠／綜合報導

一張微信聊天截圖7月15日引發關注，在一個名為「湖南省直單位資產系統技術支持群」的微信群組中，一名備註「省政府辦公廳」的官員連發3條訊息，「妳老公出門了嗎」、「等下我去妳家」、「穿絲襪等我」。北京久其軟件股份有限公司（下稱久其軟件）湖南分公司負責人稱，相關微信群是該公司建立，該微信群遭「病毒入侵」，導致出現不雅信息。

據《極目新聞》報導，該微信群是北京久其軟件股份有限公司湖南分公司相關工作人員建立的工作對接群。 7月15日，該公司負責人徐先生在接受媒體採訪時表示，7月14日晚，該微信群遭病毒入侵，導致群裡出現不雅信息。 15日他已向網信辦反映並報警，相關部門正在調查中。

徐先生表示，該微信群中都是網絡技術服務人員，他不清楚那個群暱稱為「省政府辦公廳」網友的身分。

之後，疑似發不雅信息的網友目前更名為「此號已被盜」，並發消息稱「微信帳號被盜，同一時間被人惡意群發。此圖為證！打擾大家了」。

一網路安全專家表示，網路病毒的形式一般為超連結，連結到賭博網站、色情網站或詐騙網站。製造病毒是有成本的，病毒製造者的目的一般是牟利，很少是為了純粹的惡作劇目的，在該事件中製造病毒只為發布幾條文字信息的可能性不大，在邏輯上講不通。還有一種可能性是有人為了個人恩怨陷害他人，盜用他人信息冒名在群裡發布不雅信息，但這種方式很容易查明真相。

不過，事件很快反轉，據《紅網》、《澎湃新聞》報導，對於此事，久其軟件在官網發布公告稱，經與公司湖南分公司負責人確認，其本人未接到過任何媒體電話，也未就此事項發表過任何說明；同時公司也未授權任何人代表公司就此事項接受過任何媒體的採訪。湖南分公司員工曾接到過疑似媒體電話，對於對方問詢的是否知悉微信群情況等問題，該員工明確表明其不知真實情況，且告知對方具體情況以官方發布信息為準，並未提及微信群遭「病毒入侵」等信息。

久其軟件稱，網傳微信群「湖南省直單位資產系統技術支持群」是為湖南省省直單位資產管理系統運行提供技術服務的技術支持群，僅用於更好的為當地客戶提供產品及服務。微信群內非公司員工的言論與本公司無關，具體情況建議以相關主管部門調查核實結果為準。

久其軟件表示，公司對堅守在業務一線加班加點、努力工作的所有久其員工表示敬意和感謝。公司倡議廣大投資者及網民朋友們尊重個人隱私，不信謠不傳謠，亦請不要針對該事項涉及的公司員工發表不當言論，公司將對損害公司及員工形象的相關報導或言論保留訴諸法律的權利。

7月16日，湖南省人民政府辦公廳直屬機關紀委作出官方回應。通報稱，7月15日上午，湖南省人民政府辦公廳下屬機關服務中心職工胡某某向其處室分管負責人報告，稱其微信號被人盜用，分別於14日晚10點02分、10點03分、10點07分向「湖南省直單位資產系統技術支持群」等3個微信群發送了不雅信息。

接報後，該廳紀檢部門第一時間介入。目前，胡某某已報警，公安部門正在調查。該廳將根據公安部門調查結果進行處理，並及時向社會公布。

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