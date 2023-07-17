攔截垃圾電話！iOS 17「Live Voicemail」電話直接轉文字

▲iOS 17新功能，可轉電話語音留言成文字訊息。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone Live Voicemail 是 iOS 17 中推出的一項新功能，有助於解決日益嚴重的垃圾電話問題，用戶可以自己決定何時想要、需要接聽的來電。

蘋果表示 Live Voicemail （實時語音郵件）使用戶能夠在有人來電時查看實時轉錄，並有機會在來電者留下消息時接聽。被電信業者識別為垃圾電話，就不會顯示為實時語音郵件，而是會立即被拒接。

由於並不是全部的垃圾電話都會被攔截，因此有些電話可能會進入 iPhone Live Voicemail。為了對付這種現象，新功能內置了一個拒接按鈕，可以快速處理這些電話。

iPhone 的 Live Voicemail 在 iOS 17 中默認開啟，只要用戶更新到iOS 17就可以直接使用，不過目前iOS 17處於測試版，且還不確定在測試版中台灣的電信業者是否支援此功能。只要前往設定中，找到電話選項，就可以將其關閉

當用戶接聽電話並掛斷電話或將其發送到語音信箱時，會在動態島或 iPhone 頂部看到電話和錄音圖標，點擊電話圖標就可以跳轉至實時語音郵件轉錄，可以選擇拒接、接聽電話或讓他們完成留下語音訊息轉換為文字。